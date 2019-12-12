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США ввели санкции против сына президента Никарагуа
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РИА Новости

США ввели санкции против сына президента Никарагуа

22:31 12.12.2019 (обновлено: 23:04 12.12.2019)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. США ввели санкции против Рафаэля Антонио Ортеги Мурильо, сына президента Никарагуа Даниэля Ортеги, говорится на сайте минфина США.
Кроме того, в санкционные списки включены три никарагуанских компании.
"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства Финансов США ввело санкции против Рафаэля Антонио Ортеги Мурильо, сына президента Никарагуа Даниэля Ортеги, и двух компаний, которыми он владеет или контролирует и использует для финансирования и отмывания денег в интересах режима Ортеги", - сообщил минфин позднее.
"OFAC также ввёл санкции против Distribuidor Nicaraguense de Petroleo S.A. (DNP), компании, принадлежащей или контролируемой Рафаэлем Антонио Ортегой Мурильо, а также вице-президента Никарагуа и первой леди Росарио Марией Мурильо Де Ортега. DNP использовался членами семьи Ортега для личного обогащения, полученного от неконкурентных контрактов с никарагуанскими правительственными учреждениями", - добавляет ведомство.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
11 декабря, 02:41
Лавров о времени своего визита в США: то санкции, то импичмент
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Министерство финансов СШАДаниэль ОртегаНикарагуаСШАВ мире
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