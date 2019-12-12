США ввели санкции против сына президента Никарагуа

Кроме того, в санкционные списки включены три никарагуанских компании.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства Финансов США ввело санкции против Рафаэля Антонио Ортеги Мурильо, сына президента Никарагуа Даниэля Ортеги, и двух компаний, которыми он владеет или контролирует и использует для финансирования и отмывания денег в интересах режима Ортеги", - сообщил минфин позднее.