США ввели санкции против сына президента Никарагуа

ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. США ввели санкции против Рафаэля Антонио Ортеги Мурильо, сына президента Никарагуа Даниэля Ортеги, говорится на сайте минфина США.
Кроме того, в санкционные списки включены три никарагуанских компании.
"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства Финансов США ввело санкции против Рафаэля Антонио Ортеги Мурильо, сына президента Никарагуа Даниэля Ортеги, и двух компаний, которыми он владеет или контролирует и использует для финансирования и отмывания денег в интересах режима Ортеги", - сообщил минфин позднее.
"OFAC также ввёл санкции против Distribuidor Nicaraguense de Petroleo S.A. (DNP), компании, принадлежащей или контролируемой Рафаэлем Антонио Ортегой Мурильо, а также вице-президента Никарагуа и первой леди Росарио Марией Мурильо Де Ортега. DNP использовался членами семьи Ортега для личного обогащения, полученного от неконкурентных контрактов с никарагуанскими правительственными учреждениями", - добавляет ведомство.
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