Будущие инженеры представят проекты цифровизации Дальнего Востока

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Студенческие команды из 8 федеральных округов представят экспертам предложения по цифровизации территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке в рамках финала Осеннего кубка Студенческой лиги международного инженерного чемпионата CASE-IN – одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщается в пресс-релизе АНО "РСВ".

Осенний кубок − это новая волна чемпионата CASE-IN – системы соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов ТЭК и минерально-сырьевого комплекса. Кубок посвящен единой теме сезона 2019 года - "Цифровая трансформация".

Каждый федеральный округ в финале, который про[ходит 12-13 декабря, представляют команды – победительницы отборочных этапов. Студенты работали над решением кейса "Цифровые перспективы развития Дальнего Востока". К соревнованиям были приглашены студенты 207 вузов, ведущих подготовку по инженерным специальностям, пройти в финал сумели 22 команды.

Решения студентов оценит экспертная комиссия, в которую войдут представители компаний − партнеров чемпионата. Призеров и чемпионов ждут призы, а также участие в форуме "Россия – страна возможностей" в 2020 году, льготные условия приема в магистратуру и аспирантуру вузов–партнеров чемпионата.