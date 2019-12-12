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Будущие инженеры представят проекты цифровизации Дальнего Востока
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РИА Новости

Будущие инженеры представят проекты цифровизации Дальнего Востока

22:16 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы
Вид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Студенческие команды из 8 федеральных округов представят экспертам предложения по цифровизации территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке в рамках финала Осеннего кубка Студенческой лиги международного инженерного чемпионата CASE-IN – одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщается в пресс-релизе АНО "РСВ".
Осенний кубок − это новая волна чемпионата CASE-IN – системы соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов ТЭК и минерально-сырьевого комплекса. Кубок посвящен единой теме сезона 2019 года - "Цифровая трансформация".
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Каждый федеральный округ в финале, который про[ходит 12-13 декабря, представляют команды – победительницы отборочных этапов. Студенты работали над решением кейса "Цифровые перспективы развития Дальнего Востока". К соревнованиям были приглашены студенты 207 вузов, ведущих подготовку по инженерным специальностям, пройти в финал сумели 22 команды.
Решения студентов оценит экспертная комиссия, в которую войдут представители компаний − партнеров чемпионата. Призеров и чемпионов ждут призы, а также участие в форуме "Россия – страна возможностей" в 2020 году, льготные условия приема в магистратуру и аспирантуру вузов–партнеров чемпионата.
"Главный показатель эффективности проекта − то, что происходит с участниками после его завершения, и чемпионат "CASE-IN" доказал свою эффективность. Он позволяет школьникам поступить в университет, студентам – в магистратуру и аспирантуру, а молодым специалистам дает возможность пройти практики, стажировки или получить работу в реальном бизнесе", - приводится в сообщении комментарий руководителя проектов АНО "Россия − страна возможностей" Луки Горубина.
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