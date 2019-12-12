ЦПВС сообщил о подготовке террористами провокаций с химоружием в Сирии

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Террористы готовят инсценировки применения химоружия на юге Идлибской зоны деэскалации, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
По имеющимся сведениям провокации планируют главари террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* совместно с членами псевдогуманитарной организации "Белые каски".
Боренков отметил, что инсценировки будут снимать на видео для распространения в интернете, а также для публикаций в ближневосточных и западных СМИ с обвинениями сирийских правительственных сил в использовании химического оружия против мирных граждан и нанесении неизбирательных ударов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.