Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-12T23:13+0300
https://ria.ru/20191212/1562334118.html
ЦПВС сообщил о подготовке террористами провокаций с химоружием в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/156161/37/1561613701_211:0:3543:1874_1036x0_80_0_0_9648b7d496260380ae9885b33e703271.jpg
РИА Новости

ЦПВС сообщил о подготовке террористами провокаций с химоружием в Сирии

22:13 12.12.2019 (обновлено: 23:13 12.12.2019)
6465
© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель
© Фото : SANA
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Террористы готовят инсценировки применения химоружия на юге Идлибской зоны деэскалации, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
По имеющимся сведениям провокации планируют главари террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* совместно с членами псевдогуманитарной организации "Белые каски".
Президент Сирии Башар Асад
28 ноября, 10:16Война в Сирии
Асад: доказательств использования Сирией химоружия по-прежнему нет
Боренков отметил, что инсценировки будут снимать на видео для распространения в интернете, а также для публикаций в ближневосточных и западных СМИ с обвинениями сирийских правительственных сил в использовании химического оружия против мирных граждан и нанесении неизбирательных ударов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
59137222
Обсудить 5
Война в СирииБелые каскиЦентр по примирению в СирииИдлиб (мухафаза)СирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский ответил на слова Путина про газ
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на идею признать Россию "спонсором терроризма"
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Верховный суд Великобритании
Суд в Британии закончил слушания по долгу Украины перед Россией
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Германский бундестаг в Берлине
В бундестаге прокомментировали высылку дипломатов из России
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков назвал предложение Зеленского "убийством" Минских соглашений
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В сенате США одобрили билль, признающий Россию "спонсором терроризма"
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа"
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский выступил за изменение Минских соглашений
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
В МИД Китая прокомментировали запуск США запрещенной ДРСМД ракеты
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:18Лукашенко попросил студентов-медиков не "смоктать папироску"
13:12Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до трех тысяч "квадратов"
13:11Парламент ДНР принял Гражданский кодекс
13:10Архангельский губернатор: за восемь лет работы я стал другим человеком
13:08Меркель поздравила Джонсона с победой на выборах
13:08На юге Москвы обрушилась кровля горящего склада с тканями
13:08На юге Сирии трое детей погибли, подорвавшись на мине
13:07В МИД заявили, что в Париже Зеленскому не удалось поменять "Минск-2"
13:05Лукашенко рассказал, почему не спит по ночам
13:04В Париже нейтрализовали мужчину, угрожавшего полицейскому оружием
13:04Глава МИД Израиля поздравил Джонсона с "исторической победой"
13:02Ростехнадзор не выявил нарушений промбезопасности после ЧП на "Дружбе"
13:02В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше
12:59Полиция назвала предварительную версию взрыва в жилом доме в Германии
12:56Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
12:55Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
12:54В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
12:49Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков
12:47Названы лучшие игры года
Лента новостейМолния