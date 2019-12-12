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На Украине спустя 3,5 года назвали подозреваемых в убийстве Шеремета
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РИА Новости

На Украине спустя 3,5 года назвали подозреваемых в убийстве Шеремета

22:10 12.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВзорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Национальная полиция Украины спустя три с половиной года заявила о раскрытии убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве. Следствие назвало общественности предполагаемых исполнителей преступления, поиск заказчиков продолжается.
По основной версии, журналиста убили с целью дестабилизации ситуации на Украине. Однако эксперты назвали доказательства неубедительными.
Журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при взрыве автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

Исполнители установлены

О задержании фигурантов дела об убийстве журналиста отчитался глава МВД Арсен Аваков.
Так, по версии следствия, к преступлению причастны по меньшей мере пять человек, в том числе участники военной операции в Донбассе.
"Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Антоненко (сержант украинских сил спецопераций Андрей - ред.) и чета Грищенко (бывшие участники военной операции в Донбассе Владислав и Ирина - ред.)", - сказал первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль на брифинге.
Суд в ближайшее время намерен избрать им меру пресечения.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Вчера, 18:48Сказано в эфире
Олейник о задержании возможных убийц Шеремета: скрывать уже невозможноГлава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. В эфире радио Sputnik экс-депутат Рады, украинский политик Владимир Олейник прокомментировал ситуацию.

Подозреваемый вину отрицает

Сержант украинских сил спецопераций Андрей Антоненко, которого следствие подозревает в организации убийства, вину отрицает.
"Пытаются вручить подозрение в том, что якобы я организовал группу по убийству Шеремета… Я подумал, что это шутка сначала, потом понял, что не шутка. Пытаются вручить подозрение. Я, естественно, его не подписываю… Я понятия не имею, откуда это все взялось вообще… Это полный бред", - заявил Антоненко в эфире телеканала "Наш".
По его словам, следствие пытается приписать ему изготовление взрывчатки, которой был взорван автомобиль с журналистом. При этом военнослужащий отметил, что не был знаком с Шереметом и не пересекался с ним. В момент общения с журналистами в доме Антоненко проводился обыск.

Мотивы и организаторы

В Нацполиции считают, что Шеремета убили для дестабилизации ситуации в стране .
Вместе с тем генпрокурор Руслан Рябошапка сказал, что следователи сделали только первые шаги в расследовании убийства.
"Страна еще должна услышать ответ на то, кто же был инициатором или организатором этого ужасного преступления", - сказал он.
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Вчера, 21:01
В ОБСЕ надеются, что убийц Шеремета привлекут к ответственности
В свою очередь, Аваков не исключил причастности России к организации убийства.
"Вероятные убийцы сегодня были задержаны. Очень много ответов, слава богу, мы сегодня получили. Но есть еще один вопрос - кто заказчик. И я уверен, что на этот вопрос обязательно найдется ответ очень скоро", - заявил Зеленский на брифинге.

Неубедительная версия

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что версия следствия о мотиве подозреваемых в убийстве Шеремета выглядит неубедительно.
"Мне кажется, общество не убедит этот мотив - убийство для дестабилизации ситуации. Все же, при всем уважении, Шеремет не был фигурой медийной первого круга", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.
По его словам, следствию придется хорошо поработать, чтобы доказать вину подозреваемых.
"Мы не знаем, виновны эти люди или не виновны. Поэтому мне кажется, что участие в этих процессах президента и других политических фигур преждевременно и может иметь негативное влияние на процесс доказывания в судах", - считает эксперт.
Кроме того, политолог считает, что властям следует обратить внимание на проблему участия людей, воевавших в Донбассе, в организованных преступных группировках.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Вчера, 19:57
Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
"Большинство из них (подозреваемых – ред.) - атошники (участники военной операции в Донбассе – ред.) или действующие военнослужащие. Пока что мы видим, что по большинству резонансных дел, таких как убийство (экс-депутата Госдумы Дениса) Вороненкова и Шеремета задерживаются люди, которые воевали на востоке Украины, воевали в АТО. Это говорит о том, что этих людей могли использовать просто как киллеров", - сказал он.
"Есть огромная масса обученных убивать людей, при слабом государстве часть этих людей могут создавать организованные преступные группировки и участвовать в преступлениях. Повторяются события послевоенного периода после Второй мировой войны. Если не уделить этому надлежащего внимания, эта среда, эти люди, которые болеют "синдромом Донбасса", могут принести еще много проблем стране", - добавил эксперт.
Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность", бывший глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев считает, что есть много вопросов к доказательствам, которые представило следствие.
"Если хотели показать именно неопровержимые доказательства – неопровержимых не было. Есть определенные факты, к которым есть куча вопросов. Их должны ставить профессиональные адвокаты", - написал Арьев на своей странице в Facebook.
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Арсен АваковПавел ШереметРоссияУкраинаВ мире
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