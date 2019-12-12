В Москве сформулируют предложения по увековечению памяти Юрия Лужкова

Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг совершил его отпевание в храме Христа Спасителя. Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с писателем Сергеем Михалковым, актрисой Татьяной Самойловой и певицей Людмилой Зыкиной.

В четверг Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности поручил мэрии Москвы и правительству РФ внести предложения по увековечению памяти Лужкова.

"В соответствии с поручением президента представим предложения об увековечении памяти Юрия Михайловича", - сообщили в пресс-службе.