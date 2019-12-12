Посол Эквадора уверен, что RT вернется в его страну

В ноябре Национальная кабельная сеть Эквадора отключила телеканал RT от вещания без объяснения причин. В свою очередь в МИД РФ заявили о недопустимости превращения СМИ в заложники политической конъюнктуры. В октябре в Эквадоре проходили протесты, катализатором которых стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. По последнему докладу омбудсмена Эквадора, за 12 дней протестов в стране погибли 10 человек, 1192 задержаны, 1340 ранены.
"Я думаю, что RT вернется (в Эквадор - ред.). Когда - я не могу сказать. Но я уверен в том, что он вернется", - сказал посол во время брифинга в четверг.
Комментируя возможную связь между трансляцией протестов на RT и отключением канала от вещания, посол подчеркнул, что RT показывал то, что считал нужным и у него есть на это полная свобода. Но дипломат сказал, что у него сложилось ощущение, что канал отдавал в своем освещении предпочтение одной стороне.
Вчера, 12:53RT на испанском языке отметил десять лет в эфире