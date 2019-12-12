Посол Эквадора уверен, что RT вернется в его страну

"Я думаю, что RT вернется (в Эквадор - ред.). Когда - я не могу сказать. Но я уверен в том, что он вернется", - сказал посол во время брифинга в четверг.

Комментируя возможную связь между трансляцией протестов на RT и отключением канала от вещания, посол подчеркнул, что RT показывал то, что считал нужным и у него есть на это полная свобода. Но дипломат сказал, что у него сложилось ощущение, что канал отдавал в своем освещении предпочтение одной стороне.