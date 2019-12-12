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2019-12-12T21:54+0300
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Посол Эквадора уверен, что RT вернется в его страну
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РИА Новости

Посол Эквадора уверен, что RT вернется в его страну

21:54 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПосол Республики Эквадор в РФ Хулио Прадо Эспиноса во время интервью. 6 марта 2018
Посол Республики Эквадор в РФ Хулио Прадо Эспиноса во время интервью. 6 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Посол Эквадора в РФ Хулио Прадо Эспиноса выразил уверенность в том, что канал RT вернется в его страну.
В ноябре Национальная кабельная сеть Эквадора отключила телеканал RT от вещания без объяснения причин. В свою очередь в МИД РФ заявили о недопустимости превращения СМИ в заложники политической конъюнктуры. В октябре в Эквадоре проходили протесты, катализатором которых стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. По последнему докладу омбудсмена Эквадора, за 12 дней протестов в стране погибли 10 человек, 1192 задержаны, 1340 ранены.
"Я думаю, что RT вернется (в Эквадор - ред.). Когда - я не могу сказать. Но я уверен в том, что он вернется", - сказал посол во время брифинга в четверг.
Комментируя возможную связь между трансляцией протестов на RT и отключением канала от вещания, посол подчеркнул, что RT показывал то, что считал нужным и у него есть на это полная свобода. Но дипломат сказал, что у него сложилось ощущение, что канал отдавал в своем освещении предпочтение одной стороне.
Телеканал Russia Today
Вчера, 12:53
RT на испанском языке отметил десять лет в эфире
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