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Россия и Парагвай заключили соглашение о таможенном сотрудничестве
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РИА Новости

Россия и Парагвай заключили соглашение о таможенном сотрудничестве

21:37 12.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗона таможенного контроля
Зона таможенного контроля
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Россия и Парагвай заключили соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Соглашение между правительствами двух стран было заключено 10 декабря в городе Асунсьон, документ подписали заместитель руководителя ФТС России Владимир Ивин и директор Национального таможенного управления Парагвая Хулио Фернандез.
"Соглашение является первым росийско-парагвайским договором правительственного уровня и закладывает правовую базу для будущего взаимодействия таможенных органов двух стран", — отмечается в сообщении.
Положения документа открывают широкие возможности для взаимодействия между странами по таким основным направлениям деятельности, как борьба с контрабандой, контрафактом и другими видами таможенных правонарушений, реализация совместных мер по упрощению таможенных формальностей во взаимной торговле, обмен предварительной информацией о перемещаемых через границу товарах, взаимопомощь в вопросах взимания таможенных платежей, управление рисками, обучение и повышение квалификации кадров, а также обмен и анализ данных таможенной статистики.
Зураб Абашидзе
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Кроме того, стороны подтвердили намерение "прилагать совместные усилия к развитию взаимной торговли и упрощению таможенных процедур для добросовестных участников ВЭД". По этим направлениям стороны запланировали ряд совместных мероприятий в предстоящем году.
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Федеральная таможенная служба РФПарагвайРоссияВ мире
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