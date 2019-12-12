Добыча нерудных полезных ископаемых на Кубани выросла на 9,2%

КРАСНОДАР, 12 дек - РИА Новости. Добыча нерудных полезных ископаемых в Добыча нерудных полезных ископаемых в Краснодарском крае с начала текущего года выросла на 9,2%, предприятия добывающей промышленности отгрузили продукцию за этот период на 3,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что меры поддержки направления обсудили участники заседания рабочей группы по развитию промышленности строительных материалов в крае. Мероприятие провел руководитель департамента промполитики региона Иван Куликов.

"Глава ведомства отметил, что на Кубани работает 36 добывающих предприятий, где трудится свыше 3,2 тысячи человек. Песок, щебень, гравий, которые добываются в крае, используются промышленными и строительными предприятиями. Сырьевая составляющая ежегодно растет на 5-9%. С начала года индекс производства добывающей промышленности составил 109,2%", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что предприятия отрасли отгрузили продукцию на 3,4 миллиарда рублей.

"Несмотря на рост добычи полезных ископаемых, предприятия нуждаются в поддержке краевых властей. Прежде всего, это касается перевода земельных участков под добычу из категории сельхозназначения в категорию "земли промышленности". Это положительно скажется на дальнейшем развитии отрасли", – приводятся слова главы департамента.