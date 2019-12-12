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Опека поможет мальчику, просившему президента не отдавать его матери
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РИА Новости

Опека поможет мальчику, просившему президента не отдавать его матери

21:30 12.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковСотрудники колл-центра "Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным" принимают звонки и обращения через интернет
Сотрудники колл-центра Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным принимают звонки и обращения через интернет
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
САМАРА, 12 дек - РИА Новости. Отдел опеки Борского района Самарской области собирает документы для того, чтобы через суд лишить родительских прав биологическую мать мальчика, который в июне попросил президента оставить его в приемной семье, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта.
По информации движения, в июне 14-летний мальчик из Самарской области обратился на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Мальчик попросил помочь ему остаться жить в приемной семье, чтобы не возвращаться к биологической матери, которую посадили в тюрьму в 2014 году за статью по наркотикам. В октябре 2014 года мальчика передали в приемную семью Коноваловых из села Заплавное Борского района, где есть три взрослых дочери и три приемных сына. По словам ребенка, которого цитирует ОНФ, его биологическая мать вышла из тюрьмы по УДО, и теперь звонит ему, обещая забрать. Ребенок говорит, что не хочет возвращаться к биологической матери, которая с ним плохо обращалась, боится, что его украдут из приемной семьи.
"Сейчас отдел опеки Борского района собирает необходимые документы и основания для выхода в суд", - говорится в сообщении ОНФ.
По словам руководителя комитета по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Борский Самарской области Екатерины Сивинской, которую цитирует ОНФ, органы не знают местонахождения родной матери ребенка, а о том, что она вышла по УДО, им известно со слов мальчика.
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"По неподтвержденным данным, освободилась она еще в декабре прошлого года. Но к нам в опеку никаких заявлений от нее не поступало. Мы направили письма в УФСИН Самарской области, чтобы узнать точные данные, но прошло уже два месяца, а ответ так и не поступил", – приводятся слова Сивинской на сайте движения.
Помощь мальчику также окажут самарские активисты ОНФ. Кроме того, по данным движения, ситуация находится на контроле министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.
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Общероссийский народный фронтВладимир ПутинСамарская областьБорский районРоссияОбщество
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