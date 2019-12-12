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2019-12-12T21:36+0300
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Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи
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РИА Новости

Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи

21:23 12.12.2019 (обновлено: 21:36 12.12.2019)
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© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в FacebookКомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в Facebook
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Он заявил, что армия движется в центр столицы для ее освобождения. Хафтар призвал боевиков, которые воюют против ЛНА, оставаться в домах, в обмен гарантируя им безопасность.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство.
В стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Второе пришествие Каддафи. Станет ли генерал Хафтар новым лидером Ливии
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Обострение конфликта в ЛивииФайез ас-СарраджХалифа ХафтарМуаммар КаддафиТриполиЛивияВ мире
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