Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 12 декабря 2019

"В начале совещания президент попросил участников почтить память Лужкова и поручил правительству и мэрии Москвы сформулировать предложения по увековечиванию его памяти", - сказал Песков.

Кроме того, по его словам, на совещании обсуждались актуальные вопросы внутренней российской социально-экономической повестки дня.

"Президент также проинформировал участников о состоявшемся в Париже саммите в нормандском формате и о двухсторонних встречах с президентами Франции, Украины и канцлером ФРГ", - добавил пресс-секретарь.

"Мы сегодня простились с бывшим мэром Москвы Юрием Михайловичем Лужковым. Как вы знаете, его всегда называли "крепкий хозяйственник" – он таким и был, но не только. Он был, безусловно, очень ярким человеком и политиком общероссийского, общенационального масштаба", - приводятся в сообщении, опубликованном на сайте Кремля, слова Путина.

Лидер РФ также отметил, что Лужков очень многое сделал для развития столицы в самое сложное для страны время. "Прошу мэрию Москвы и правительство РФ внести предложения по увековечению памяти Юрия Михайловича Лужкова", - добавил Путин.