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Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
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РИА Новости

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

21:00 12.12.2019 (обновлено: 21:21 12.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 12 декабря 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 12 декабря 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза почтил память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и поручил сформулировать предложения по увековечиванию его памяти, обсудил социально-экономическую повестку дня и проинформировал о своем участии в Нормандском саммите в Париже, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В начале совещания президент попросил участников почтить память Лужкова и поручил правительству и мэрии Москвы сформулировать предложения по увековечиванию его памяти", - сказал Песков.
Кроме того, по его словам, на совещании обсуждались актуальные вопросы внутренней российской социально-экономической повестки дня.
"Президент также проинформировал участников о состоявшемся в Париже саммите в нормандском формате и о двухсторонних встречах с президентами Франции, Украины и канцлером ФРГ", - добавил пресс-секретарь.
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
11 декабря, 19:33Сказано в эфире
"Это страх". Почему Киев исказил соглашение нормандского саммитаДНР призвала Киев не подменять суть соглашения "нормандской четверки". В эфире радио Sputnik директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков поделился своей точкой зрения по поводу действий украинской стороны.
"Мы сегодня простились с бывшим мэром Москвы Юрием Михайловичем Лужковым. Как вы знаете, его всегда называли "крепкий хозяйственник" – он таким и был, но не только. Он был, безусловно, очень ярким человеком и политиком общероссийского, общенационального масштаба", - приводятся в сообщении, опубликованном на сайте Кремля, слова Путина.
Лидер РФ также отметил, что Лужков очень многое сделал для развития столицы в самое сложное для страны время. "Прошу мэрию Москвы и правительство РФ внести предложения по увековечению памяти Юрия Михайловича Лужкова", - добавил Путин.
В совещании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Встреча лидеров нормандской четверки
10 декабря, 06:17
Саммит в Париже: "Договорились продолжать договариваться"
27300246
Обсудить 8
Умер Юрий Лужков"Нормандский" саммит в Париже"Нормандская четверка"Совет Безопасности РФВладимир ПутинЮрий ЛужковРоссияВ мире
Популярные комментарии
Так эта, Лужкова сняли с поста в связи с утратой доверия, а его жена заработала 4млрд. Теперь он герой? Ещё один герой типа Горбачёва... Похоже у них свои герои...
12 декабря, 22:29
ЭХЭдуард Х
1510100
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