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Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста "Вечерней Москвы"
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РИА Новости

Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста "Вечерней Москвы"

20:57 12.12.2019 (обновлено: 22:45 12.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Сообщения о смерти Виноградова, скончавшегося в возрасте 42 лет, появились в четверг утром на страницах его коллег в Facebook, позже его подтвердил официальный сайт "ВМ". Обстоятельства смерти журналиста проверят следователи и региональный Росздравнадзор.
Михаил Виноградов
Вчера, 18:48
Депздрав рассказал об операции, сделанной журналисту "Вечерней Москвы"
Ранее в ночь на вторник Виноградов сообщил на своей странице в Facebook, что в тот день он выписался из госпиталя. Журналист написал, что на следующий день собирался пойти к хирургу на перевязку, но вечером у него открылось сильное кровотечение. Приехавшие два фельдшера, по его словам, поставили "пришлепку с коллагеном", забинтовали и порекомендовали вытащить из морозильника цыпленка-бройлера и час охлаждать им рану.

"Одиннадцатого декабря в 13:51 на пульт скорой медицинской помощи поступил повторный вызов от пациента, бригада в 14:10 прибыла на место и доставила пациента в больницу в связи с наличием показаний (нагноение в области послеоперационной раны). Кровотечение на момент транспортировки в больницу отсутствовало. В приемном покое состояние пациента резко ухудшилось, предположительно, в связи с внезапным разрывом бедренной артерии", — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что накануне врач-хирург в поликлинике выдал журналисту направление на самостоятельную госпитализацию, однако мужчина в больницу не прибыл.
В депздраве добавили, что вечером 11 декабря журналист умер после массивного кровотечения, несмотря на проводимые хирургические и реанимационные мероприятия.
"Точная причина смерти будет установлена только по результатам проведения вскрытия и выполнения специализированных тестов", — заключили в департаменте.
Автомобиль скорой помощи
Вчера, 17:40
Редакция "Вечерней Москвы" поможет семье умершего журналиста
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Обсудить 5
РосздравнадзорВечерняя МоскваМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
....и порекомендовали вытащить из морозильника цыпленка-бройлера и час охлаждать им рану..... Ужас ! Жесть ! Вот она наша убитая медицина .
12 декабря, 21:59
Ельцин Центр
1501004
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