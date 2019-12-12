Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста "Вечерней Москвы"

Ранее в ночь на вторник Виноградов сообщил на своей странице в Facebook, что в тот день он выписался из госпиталя. Журналист написал, что на следующий день собирался пойти к хирургу на перевязку, но вечером у него открылось сильное кровотечение. Приехавшие два фельдшера, по его словам, поставили "пришлепку с коллагеном", забинтовали и порекомендовали вытащить из морозильника цыпленка-бройлера и час охлаждать им рану.