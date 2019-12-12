Росздравнадзор проверит инцидент с умершим в Москве журналистом

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку по факту смерти журналиста и заместителя редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей издания "Вечерняя Москва" Михаила Виноградова, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Сообщения о смерти Виноградова, скончавшегося в возрасте 42 лет, появились в четверг утром на страницах его коллег в Facebook, позже его подтвердил официальный сайт "ВМ".
"По факту смерти журналиста издания "Вечерняя Москва", по поручению Минздрава России, территориальным органом Росздравнадзора по городу Москве и Московской области во взаимодействии с Главным следственным управлением СК России по Москве проводится проверка", - говорится в сообщении.
Ранее в ночь на вторник Виноградов сообщил на своей странице в Facebook, что в тот день он выписался из госпиталя. Журналист написал, что на следующий день собирался пойти к хирургу на перевязку, но вечером у него открылось сильное кровотечение. Приехавшие два фельдшера, по его словам, поставили "пришлепку с коллагеном", забинтовали и порекомендовали вытащить из морозильника цыпленка-бройлера и час охлаждать им рану.