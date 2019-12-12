В Подмосковье двое подростков погибли, предположительно, от отравления

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Двое подростков погибли в Подмосковье, предположительно, от отравления, еще один подросток был госпитализирован, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
"Двенадцатого декабря в ГК "Дубовая роща" в г. о. Раменское в помещении одного из гаражей обнаружены в бессознательном состоянии три подростка. Приехавшие на место медицинские работники констатировали смерть двух несовершеннолетних, третий был экстренно госпитализирован", - сказала Врадий.
По предварительным данным, смерть подростков могла наступить в результате отравления неустановленным веществом. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти несовершеннолетних, добавила собеседница агентства.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУСК России по Московской области, проводится доследственная проверка.