В Подмосковье двое подростков погибли, предположительно, от отравления

"Двенадцатого декабря в ГК "Дубовая роща" в г. о. Раменское в помещении одного из гаражей обнаружены в бессознательном состоянии три подростка. Приехавшие на место медицинские работники констатировали смерть двух несовершеннолетних, третий был экстренно госпитализирован", - сказала Врадий.