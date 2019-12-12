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В Подмосковье двое подростков погибли, предположительно, от отравления
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РИА Новости

В Подмосковье двое подростков погибли, предположительно, от отравления

20:48 12.12.2019 (обновлено: 20:49 12.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой помощи на дороге
Автомобиль скорой помощи на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи на дороге. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Двое подростков погибли в Подмосковье, предположительно, от отравления, еще один подросток был госпитализирован, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
"Двенадцатого декабря в ГК "Дубовая роща" в г. о. Раменское в помещении одного из гаражей обнаружены в бессознательном состоянии три подростка. Приехавшие на место медицинские работники констатировали смерть двух несовершеннолетних, третий был экстренно госпитализирован", - сказала Врадий.
По предварительным данным, смерть подростков могла наступить в результате отравления неустановленным веществом. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти несовершеннолетних, добавила собеседница агентства.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУСК России по Московской области, проводится доследственная проверка.
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Ольга ВрадийМосковская областьРоссияПроисшествия
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