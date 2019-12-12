При пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" погиб человек

Пожар на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Стоп-кадр из видео

Пожар на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Стоп-кадр из видео

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота

Спасатели продолжают поиски офицера, который с первых минут задымления спустился к месту проведения сварочных работ для эвакуации находящихся там людей.

Пятый канал опубликовал список из десяти пострадавших. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что при пожаре пострадали 12 человек. Двое из них получили ожоги дыхательных путей. Ранееопубликовал список из десяти пострадавших.

Причина пожара

Как рассказали в Объединенной судостроительной корпорации, причиной пожара стала искра, при сварке упавшая в трюм, где затем загорелись остатки мазута.

Глава ОСК Алексей Рахманов напомнил, что в корпорации разработан стандарт, согласно которому за сварочными работами должны следить пять военных контролеров.

"Каким образом мог возникнуть пожар на "Адмирале Кузнецове" при точном соблюдении этого стандарта, вызывает вопрос, ответить на который можно будет только после завершения тушения", — сказал Рахманов.

ЧП на "Адмирале Кузнецове"

С сентября 2018 года "Адмирал Кузнецов" проходил плановый ремонт в плавучем доке (ПД-50) на 82-м заводе в поселке Росляково под Мурманском. В конце октября прошлого года случился сбой в подаче электричества, цистерны ПД-50 заполнились, и док резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран повредил часть палубы авианосца, оставив дыру размером четыре на пять метров. Корпус корабля при этом не пострадал.

"Адмирала Кузнецова" доставили на 35-й судоремонтный завод под Мурманском. На корабле планировали заменить и отремонтировать элементы главной энергетической установки, модернизировать электроэнергетическую систему, радиотехническое вооружение и средства ПВО, установить и модернизировать "средства, обеспечивающие эксплуатацию авиационного крыла". Ремонт оценили в 70 миллионов рублей.