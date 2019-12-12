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2019-12-12T23:12+0300
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При пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" погиб человек
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РИА Новости

При пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" погиб человек

20:45 12.12.2019 (обновлено: 23:12 12.12.2019)
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© RTПожар на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Стоп-кадр из видео
Пожар на тяжелом авианесущем крейсере Адмирал Кузнецов в Мурманске. Стоп-кадр из видео
© RT
Пожар на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Стоп-кадр из видео
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота.
Спасатели продолжают поиски офицера, который с первых минут задымления спустился к месту проведения сварочных работ для эвакуации находящихся там людей.
Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что при пожаре пострадали 12 человек. Двое из них получили ожоги дыхательных путей. Ранее Пятый канал опубликовал список из десяти пострадавших.

Причина пожара

Как рассказали в Объединенной судостроительной корпорации, причиной пожара стала искра, при сварке упавшая в трюм, где затем загорелись остатки мазута.
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
Вчера, 13:09Сказано в эфире
Эксперт оценил вероятный ущерб от пожара на "Адмирале Кузнецове"Рабочие, выполнявшие ремонт крейсера "Адмирал Кузнецов", на котором сейчас тушат пожар, эвакуированы, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации. Кандидат военных наук Владимир Карякин в эфире радио Sputnik прокомментировал инцидент на крейсере.
Глава ОСК Алексей Рахманов напомнил, что в корпорации разработан стандарт, согласно которому за сварочными работами должны следить пять военных контролеров.
"Каким образом мог возникнуть пожар на "Адмирале Кузнецове" при точном соблюдении этого стандарта, вызывает вопрос, ответить на который можно будет только после завершения тушения", — сказал Рахманов.

ЧП на "Адмирале Кузнецове"

Это уже не первое ЧП во время ремонта единственного российского авианесущего крейсера.
С сентября 2018 года "Адмирал Кузнецов" проходил плановый ремонт в плавучем доке (ПД-50) на 82-м заводе в поселке Росляково под Мурманском. В конце октября прошлого года случился сбой в подаче электричества, цистерны ПД-50 заполнились, и док резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран повредил часть палубы авианосца, оставив дыру размером четыре на пять метров. Корпус корабля при этом не пострадал.
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
Вчера, 13:42
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"
"Адмирала Кузнецова" доставили на 35-й судоремонтный завод под Мурманском. На корабле планировали заменить и отремонтировать элементы главной энергетической установки, модернизировать электроэнергетическую систему, радиотехническое вооружение и средства ПВО, установить и модернизировать "средства, обеспечивающие эксплуатацию авиационного крыла". Ремонт оценили в 70 миллионов рублей.
Работы по ремонту и модернизации крейсера должны были завершиться в 2020 году, а на испытания корабль должен выйти по плану в 2021-м.
Крейсер Адмирал Кузнецов у причала 35-го судоремонтного завода в Мурманской области
Вчера, 12:33
Опубликовано видео пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"
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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"МурманскПроисшествия
Популярные комментарии
34 года для корабля такого класса, юношеский возраст. Есть костяк в "Кузе"! Есть кости, мясо нарастет. Всмысле модернизированное вооружение. Для сухопутного, по большей части территории, государства Россия, одного трех авианосцев хватит. России некого захватывать и оккупировать.
12 декабря, 21:43
МММоре Ман
591330542
102 кв/м не большая площадь на таком "мастодонте". Ни чего страшного. Достройщики с чеканами отчистят, отдраят, в порядок приведут. Монтажники новое оборудование установят. Маляры все краской покрасят. И опять "Кузя" в строй ВМФ встанет. В трюмах не только мазут и вода, в трюмах и опилки из под лесов, и оплетка от проводов, промышленная бумага с пластиковыми переборками, болты гайки, ключи, и всякого... Каждую пятницу приборка. Со сварщиком работает в звене слесарь ремонтник, и должен быть матрос с одеялом, огнетушителем, и ведром с водой. Патрубок вытяжки системы вентиляции. Кто-то прошляпил. Обычно в замкнутых помещениях кораблей тление очень сильно чувствуется. Человека конечно жалко. Обычно при пожаре все выскакивают с криками пожар осматриваясь в помещении, убидившись что никого нет, задраивают, и запускают в клапане в двери фреон, который втягивает кислород. По шапке получит мастер сварщика, пожарник выдавший разрешение, и начальник ремонтного цеха.
12 декабря, 21:38
МММоре Ман
601513413
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