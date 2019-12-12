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Rambler заявил о нарушении своих прав на веб-сервер Nginx
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РИА Новости

Rambler заявил о нарушении своих прав на веб-сервер Nginx

20:38 12.12.2019 (обновлено: 20:43 12.12.2019)
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. "Рамблер Интернет Холдинг" (бренд - Rambler Group) обнаружил нарушение своих прав на популярный веб-сервер Nginx, уступил права на предъявление связанных с этим претензий компании Lynwood Investments CY Ltd, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что в московском офисе компании Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по подозрению в нарушении авторских прав. По их данным, в постановлении об обыске говорится, что сотрудники "Рамблера" в 2004 году в служебное время по поручению руководства компании разработали программу Nginx, а позднее "неустановленные лица" разместили ее на сервере "Рамблера", указав, что права на нее принадлежат Игорю Сысоеву, а затем свободно распространили программу в интернете.
"Мы обнаружили, что исключительное право компании "Рамблер Интернет Холдинг" на веб-сервер Nginx нарушено в результате действий третьих лиц. В связи с этим "Рамблер Интернет Холдинг" уступила права на предъявление претензий и исков, связанных с нарушением прав на Nginx, компании Lynwood Investments CY Ltd, которая обладает необходимыми компетенциями для восстановления справедливости в вопросе о принадлежности прав", - сказали в пресс-службе "Рамблера".
В июне 2018 года издание РБК писало, что Lynwood связана с Александром Мамутом (совладелец "Рамблера").
Спорный веб-сервер в начале 2000-х разработал работавший в "Рамблере" Игорь Сысоев. В 2011 году он вместе с еще одним сотрудником "Рамблера" Максимом Коноваловым основал компанию Nginx. Весной 2019 года ее купила за 670 миллионов долларов американская F5.
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