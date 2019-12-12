Rambler заявил о нарушении своих прав на веб-сервер Nginx

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что в московском офисе компании Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по подозрению в нарушении авторских прав. По их данным, в постановлении об обыске говорится, что сотрудники "Рамблера" в 2004 году в служебное время по поручению руководства компании разработали программу Nginx, а позднее "неустановленные лица" разместили ее на сервере "Рамблера", указав, что права на нее принадлежат Игорю Сысоеву, а затем свободно распространили программу в интернете.