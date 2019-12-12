Сенат США утвердил Джона Салливана на должность посла в России

ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Сенат США в четверг утвердил кандидатуру замгоссекретаря Джона Салливана на должность посла США в РФ. Заседание верхней палаты транслирует телеканал C-Span.

За него проголосовали больше половины сенаторов. Семьдесят человек проголосовали "за", 22 - "против". Для утверждения кандидатуры достаточно простого большинства из 100 сенаторов.

После утверждения сенатом указ о назначении должен подписать президент США Дональд Трамп

Салливан сменит на этом посту Джона Хантсмана, который ранее завершил свою миссию в Москве. Салливан пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор являлся "вторым лицом" в американской дипломатии. Он также является сопредседателем с американской стороны диалога по контртерроризму. В апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США.