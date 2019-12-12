Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T21:22+0300
https://ria.ru/20191212/1562331920.html
Сенат США утвердил Джона Салливана на должность посла в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/155968/43/1559684399_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3b6eea831398acde3813451e9f4b10d4.jpg
РИА Новости

Сенат США утвердил Джона Салливана на должность посла в России

20:36 12.12.2019 (обновлено: 21:22 12.12.2019)
425
© AP Photo / Andrew Harnik Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
 Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Сенат США в четверг утвердил кандидатуру замгоссекретаря Джона Салливана на должность посла США в РФ. Заседание верхней палаты транслирует телеканал C-Span.
За него проголосовали больше половины сенаторов. Семьдесят человек проголосовали "за", 22 - "против". Для утверждения кандидатуры достаточно простого большинства из 100 сенаторов.
После утверждения сенатом указ о назначении должен подписать президент США Дональд Трамп.
Салливан сменит на этом посту Джона Хантсмана, который ранее завершил свою миссию в Москве. Салливан пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор являлся "вторым лицом" в американской дипломатии. Он также является сопредседателем с американской стороны диалога по контртерроризму. В апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США.
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан
8 ноября, 14:21
Рябков прокомментировал назначение Салливана послом США в России
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее охарактеризовал Салливана как "высокопрофессионального, опытного дипломата" и заверил, что Москва будет рада с ним сотрудничать. Замглавы МИД Сергей Рябков в свою очередь выражал надежду, что это Салливан будет проводить линию, которая поможет вывести отношения из их нынешнего крайне тяжёлого состояния.
440023
Обсудить 0
Джон СалливанСенат СШАРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 12 декабря 2019
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой по кличке Дилэн на избирательном участке в Лондоне
Джонсон обеспокоен высокой явкой сторонников оппозиции на выборах
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Зеленскому не стоит говорить про "наш Крым", заявили на полуострове
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
ГА ООН приняла три российские резолюции о демилитаризации космоса
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Вице-премьер Крыма прокомментировал ноту протеста Киева Сербии
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Американский сенат принял резолюцию о признании геноцида армян
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский рассказал, что он понял на встрече с Путиным
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
Выставка работ Андрея Стенина стала одной из самых посещаемых в ЛНР
Германский бундестаг в Берлине
В бундестаге прокомментировали высылку дипломатов из России
Полиция
В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
На Украине назвали условие для проведения выборов в Донбассе
Пожар на тяжелом авианесущем крейсере Адмирал Кузнецов в Мурманске. Стоп-кадр из видео
При пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" погиб человек
Строительство газопровода Северный поток-2
В России оценили слова депутата бундестага о "капитуляции" перед США
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:18Лукашенко попросил студентов-медиков не "смоктать папироску"
13:12Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до трех тысяч "квадратов"
13:11Парламент ДНР принял Гражданский кодекс
13:10Архангельский губернатор: за восемь лет работы я стал другим человеком
13:08Меркель поздравила Джонсона с победой на выборах
13:08На юге Москвы обрушилась кровля горящего склада с тканями
13:08На юге Сирии трое детей погибли, подорвавшись на мине
13:07В МИД заявили, что в Париже Зеленскому не удалось поменять "Минск-2"
13:05Лукашенко рассказал, почему не спит по ночам
13:04В Париже нейтрализовали мужчину, угрожавшего полицейскому оружием
13:04Глава МИД Израиля поздравил Джонсона с "исторической победой"
13:02Ростехнадзор не выявил нарушений промбезопасности после ЧП на "Дружбе"
13:02В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше
12:59Полиция назвала предварительную версию взрыва в жилом доме в Германии
12:56Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
12:55Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
12:54В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
12:49Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков
12:47Названы лучшие игры года
Лента новостейМолния