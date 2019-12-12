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2019-12-12T20:35+0300
https://ria.ru/20191212/1562331832.html
Выставка работ Андрея Стенина стала одной из самых посещаемых в ЛНР
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РИА Новости

Выставка работ Андрея Стенина стала одной из самых посещаемых в ЛНР

20:34 12.12.2019 (обновлено: 20:35 12.12.2019)
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© Фото : Дамир Булатов / Перейти в фотобанкСпециальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
© Фото : Дамир Булатов
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Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Выставка работ фотокорреспондента МИА "Россия Сегодня" Андрея Стенина, погибшего при выполнении редакционного задания в Донбассе, вошла в тройку самых посещаемых в самопровозглашенной Луганской народной республике в этом году, сообщила РИА Новости директор ГУП ЛНР "Луганский художественный музей" Лидия Борщенко.
В начале августа 2018 года экспозиция открылась в Луганске. Фотографии для нее были предоставлены РИА Новости, сама выставка прошла при поддержке главы ЛНР Леонида Пасечника. В экспозиции были представлены 27 фоторабот Стенина на тему конфликта в Донбассе, а также его портреты, сделанные другими авторами, и фотографии с места гибели. С момента открытия выставку посетили около 21 тысячи человек.
"Луганский художественный музей сегодня открыл в галерее искусств арт-проект "Выставки – фавориты зрительских симпатий-2019". Работы Андрея Стенина вошли в число фаворитов и презентованы здесь", - сказала директор музея.
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В экспозицию вошли три выставки, которые пользовались наибольшей популярностью у зрителей в 2019 году, – выставка фоторабот Стенина, выставка мини-копий картин заслуженного художника РФ Павла Рыженко, а также персональная выставка произведений члена Союза художников ЛНР Глеба Назарова.
Вернисаж посетили депутаты Народного Совета ЛНР, представители министерства культуры, спорта и молодежи, художники, студенты, кадеты и другие гости. Директор музея выступила с инициативой в 2020 году представить выставку фоторабот луганских мастеров и посвятить ее памяти Стенина.
"Я думаю, если мы все дружно возьмемся за дело, у нас будет прекрасная выставка наших замечательных мастеров, которых у нас множество. Это будет достойная память достойного человека и вклад каждого из нас в общее дело – процветание нашей республики", – подчеркнула руководитель музея.
В августе 2014 года Стенин находился в служебной командировке на Украине. Вечером 6 августа колонна из автомобилей, в одном из которых находился фотокор, была обстреляна военнослужащими 79 аэромобильной бригады вооруженных сил Украины. Огонь велся из танка и БМП. Более десяти автомобилей колонны с гражданскими лицами было уничтожено и лишь несколько человек смогли спастись.
Лучшие фотографии Андрея Стенина
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкУчастники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
1 из 15
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории близ поселка Диброво возле российско-украинской границы.

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области
2 из 15

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории близ поселка Диброво возле российско-украинской границы.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Жители Бенгази жгут портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи.

Жители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и Зеленую книгу Каддафи
3 из 15

Жители Бенгази жгут портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Противники президента Египта Муххамеда Мурси на площади Тахрир.

Противники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир
4 из 15

Противники президента Египта Муххамеда Мурси на площади Тахрир.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сторонник оппозиции на баррикадах на площади Тахрир в Каире.

Сторонник оппозиции с лицом, раскрашенным в цвета государственного флага Египта, на баррикадах на площади Тахрир в Каире
5 из 15

Сторонник оппозиции на баррикадах на площади Тахрир в Каире.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге.
Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге
6 из 15
Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сирийский солдат на господствующей высоте у города Кесаб.

Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб
7 из 15

Сирийский солдат на господствующей высоте у города Кесаб.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСолдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы.
Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы
8 из 15
Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин

Украинский десантник, взятый в плен в бою за город Шахтерск.

Украинский десантник, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск
9 из 15

Украинский десантник, взятый в плен в бою за город Шахтерск.

© РИА Новости / Андрей Стенин
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана.
Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана
10 из 15
Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с сирийской границей.

Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
11 из 15

Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с сирийской границей.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления участников беспорядков.

Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления лиц, принимавших участие в беспорядках
12 из 15

Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления участников беспорядков.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке.
Сторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке
13 из 15
Сторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМужчина играет на пианино для протестующих на площади Таксим в Стамбуле.
Мужчина играет на пианино для протестующих на площади Таксим в Стамбуле
14 из 15
Мужчина играет на пианино для протестующих на площади Таксим в Стамбуле.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДемонстранты на площади Таксим в Стамбуле.
Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле
15 из 15
Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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1 из 15
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
2 из 15

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории близ поселка Диброво возле российско-украинской границы.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
3 из 15

Жители Бенгази жгут портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
4 из 15

Противники президента Египта Муххамеда Мурси на площади Тахрир.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
5 из 15

Сторонник оппозиции на баррикадах на площади Тахрир в Каире.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
6 из 15
Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
7 из 15

Сирийский солдат на господствующей высоте у города Кесаб.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
8 из 15
Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
9 из 15

Украинский десантник, взятый в плен в бою за город Шахтерск.

© РИА Новости / Андрей Стенин
10 из 15
Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
11 из 15

Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с сирийской границей.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
12 из 15

Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления участников беспорядков.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
13 из 15
Сторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
14 из 15
Мужчина играет на пианино для протестующих на площади Таксим в Стамбуле.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
15 из 15
Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
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Леонид ПасечникСитуация в ДНР и ЛНРАндрей СтенинЛуганская Народная РеспубликаРоссия сегодняЛуганскВ мире
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