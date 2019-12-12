Выставка работ Андрея Стенина стала одной из самых посещаемых в ЛНР

"Я думаю, если мы все дружно возьмемся за дело, у нас будет прекрасная выставка наших замечательных мастеров, которых у нас множество. Это будет достойная память достойного человека и вклад каждого из нас в общее дело – процветание нашей республики", – подчеркнула руководитель музея.