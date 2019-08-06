Лучшие фотографии Андрея Стенина

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории близ поселка Диброво возле российско-украинской границы.
Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории близ поселка Диброво возле российско-украинской границы.
Жители Бенгази жгут портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи.
Жители Бенгази жгут портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи.
Противники президента Египта Муххамеда Мурси на площади Тахрир.
Противники президента Египта Муххамеда Мурси на площади Тахрир.
Сторонник оппозиции на баррикадах на площади Тахрир в Каире.
Сторонник оппозиции на баррикадах на площади Тахрир в Каире.
Сирийский солдат на господствующей высоте у города Кесаб.
Сирийский солдат на господствующей высоте у города Кесаб.
Украинский десантник, взятый в плен в бою за город Шахтерск.
Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с сирийской границей.
Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с сирийской границей.
Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления участников беспорядков.
Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления участников беспорядков.