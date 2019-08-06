Лучшие фотографии Андрея Стенина

Андрей Стенин тонко чувствовал эмоции людей и передавал их в своих работах. Стенин не стремился сделать как можно больше кадров, а пытался ухватить взглядом самое значительное. Он дважды становился лауреатом премии "Серебряной камеры", был призером международного конкурса Picture of the Year International, его снимки использовали в своих публикациях крупнейшие мировые информагентства. Лучшие фотографии, сделанные Андреем Стениным, — в подборке Ria.ru.