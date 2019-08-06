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РИА Новости
Пять лет со дня гибели Андрея Стенина

Лучшие фотографии Андрея Стенина

08:00, 6 августа 2019
3178
Андрей Стенин тонко чувствовал эмоции людей и передавал их в своих работах. Стенин не стремился сделать как можно больше кадров, а пытался ухватить взглядом самое значительное. Он дважды становился лауреатом премии "Серебряной камеры", был призером международного конкурса Picture of the Year International, его снимки использовали в своих публикациях крупнейшие мировые информагентства. Лучшие фотографии, сделанные Андреем Стениным, — в подборке Ria.ru.
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкУчастники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
1 из 15
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории близ поселка Диброво возле российско-украинской границы.

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области
2 из 15

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории близ поселка Диброво возле российско-украинской границы.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Жители Бенгази жгут портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи.

Жители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и Зеленую книгу Каддафи
3 из 15

Жители Бенгази жгут портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Противники президента Египта Муххамеда Мурси на площади Тахрир.

Противники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир
4 из 15

Противники президента Египта Муххамеда Мурси на площади Тахрир.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сторонник оппозиции на баррикадах на площади Тахрир в Каире.

Сторонник оппозиции с лицом, раскрашенным в цвета государственного флага Египта, на баррикадах на площади Тахрир в Каире
5 из 15

Сторонник оппозиции на баррикадах на площади Тахрир в Каире.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге.
Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге
6 из 15
Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сирийский солдат на господствующей высоте у города Кесаб.

Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб
7 из 15

Сирийский солдат на господствующей высоте у города Кесаб.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСолдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы.
Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы
8 из 15
Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин

Украинский десантник, взятый в плен в бою за город Шахтерск.

Украинский десантник, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск
9 из 15

Украинский десантник, взятый в плен в бою за город Шахтерск.

© РИА Новости / Андрей Стенин
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана.
Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана
10 из 15
Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с сирийской границей.

Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
11 из 15

Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с сирийской границей.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления участников беспорядков.

Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления лиц, принимавших участие в беспорядках
12 из 15

Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления участников беспорядков.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке.
Сторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке
13 из 15
Сторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМужчина играет на пианино для протестующих на площади Таксим в Стамбуле.
Мужчина играет на пианино для протестующих на площади Таксим в Стамбуле
14 из 15
Мужчина играет на пианино для протестующих на площади Таксим в Стамбуле.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДемонстранты на площади Таксим в Стамбуле.
Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле
15 из 15
Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Пять лет со дня гибели Андрея СтенинаГибель Андрея СтенинаАндрей СтенинФото
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