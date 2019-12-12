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В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
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РИА Новости

В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

20:25 12.12.2019 (обновлено: 10:21 13.12.2019)
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© Department of DefenseЗапуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
© Department of Defense
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную Договором о РСМД, сообщил РИА Новости по телефону представитель авиабазы "Ванденберг".
Запуск провели в 19:30 мск в Калифорнии.
Министр обороны Сергей Шойгу
21 октября, 05:36
Шойгу назвал истинную причину выхода США из ДРСМД
В августе Пентагон испытал неядерную крылатую ракету наземного базирования, ранее запрещенную Договором о РСМД. Ракета была вариантом "Томогавка" и успешно поразила цель после более чем 500 километров полета.
Запуск провели с мобильной пусковой установки. В ведомстве добавили, что используют результаты испытаний для дальнейшей разработки ракет.
Президент Франции Эммануэль Макрон
3 декабря, 19:02
Макрон считает, что Европа должна стать частью нового ДРСМД
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергла. В начале июля Путин подписал закон о приостановлении договора.
Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДМинистерство обороны СШАСШАБезопасностьВ мире
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