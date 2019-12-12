В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную Договором о РСМД, сообщил РИА Новости по телефону представитель авиабазы "Ванденберг".

Запуск провели в 19:30 мск в Калифорнии.

В августе Пентагон испытал неядерную крылатую ракету наземного базирования, ранее запрещенную Договором о РСМД. Ракета была вариантом "Томогавка" и успешно поразила цель после более чем 500 километров полета.

Запуск провели с мобильной пусковой установки. В ведомстве добавили, что используют результаты испытаний для дальнейшей разработки ракет.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергла. В начале июля Путин подписал закон о приостановлении договора.