Вице-премьер Крыма прокомментировал ноту протеста Киева Сербии

Крымская делегация в начале декабря посетила Белград. Там прошли встречи с сербскими политиками, а также конференция, посвященная налаживанию отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума. МИД Украины сообщил, что выразил ноту протеста Сербии в связи с визитом крымчан. В заявлении говорится, что Украина воспринимает его "как недружественный акт" и попытку России "легитимизировать незаконную оккупацию" полуострова.