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Вице-премьер Крыма прокомментировал ноту протеста Киева Сербии
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РИА Новости

Вице-премьер Крыма прокомментировал ноту протеста Киева Сербии

20:24 12.12.2019 (обновлено: 22:41 12.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПостоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости. Вице-премьер Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов назвал инерционной политикой и штампом ноту протеста Украины из-за визита крымской делегации в Сербию.
Крымская делегация в начале декабря посетила Белград. Там прошли встречи с сербскими политиками, а также конференция, посвященная налаживанию отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума. МИД Украины сообщил, что выразил ноту протеста Сербии в связи с визитом крымчан. В заявлении говорится, что Украина воспринимает его "как недружественный акт" и попытку России "легитимизировать незаконную оккупацию" полуострова.

"По существу, МИД Украины проявляет себя как инерционная система, которая пользуется старыми штампами предыдущих властей и наносит вред перспективе восстановления партнерских отношений с Россией", — сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, подобные ноты протеста призваны подыгрывать националистическим силам, которые пытаются давить на президента Украины и разжигают очаг конфронтации.
"Всем известно, что крымчане имеют полное право как субъект Российской Федерации развивать свои международные связи", — подчеркнул Мурадов.
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Георгий МурадовМИД УкраиныСербияКрымРоссияУкраинаВ мире
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