В Сочи четыре человека погибли при столкновении двух иномарок

По данным ведомства, авария произошла в районе 20-го километра автодороги "Адлер – Альпика-Сервис" в Красной Поляне в Сочи около 18.00. На место прибыли полицейские, а также сотрудники других экстренных служб. По предварительным данным, мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Range Rover под управлением жителя Санкт-Петербурга 1969 года рождения.