В Сочи четыре человека погибли при столкновении двух иномарок

СОЧИ, 12 дек - РИА Новости. Четыре человека погибли и один попал в больницу в результате лобового столкновения Volkswagen Polo и Range Rover на трассе в Сочи, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, авария произошла в районе 20-го километра автодороги "Адлер – Альпика-Сервис" в Красной Поляне в Сочи около 18.00. На место прибыли полицейские, а также сотрудники других экстренных служб. По предварительным данным, мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Range Rover под управлением жителя Санкт-Петербурга 1969 года рождения.
"В результате аварии на месте от полученных травм скончались водитель и три пассажира Volkswagen. В лечебное учреждение госпитализирован водитель Range Rover", - говорится в сообщении.
Временно для ликвидации последствий ДТП сотрудниками ДПС был организован объезд по старой дороге "Адлер — Красная Поляна". На месте аварии продолжают работу следственно-оперативная группа, экипажи ДПС, а также сотрудники МЧС, врачи скорая помощь и дорожные службы.