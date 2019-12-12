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В Сочи четыре человека погибли при столкновении двух иномарок
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РИА Новости

В Сочи четыре человека погибли при столкновении двух иномарок

20:19 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
СОЧИ, 12 дек - РИА Новости. Четыре человека погибли и один попал в больницу в результате лобового столкновения Volkswagen Polo и Range Rover на трассе в Сочи, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, авария произошла в районе 20-го километра автодороги "Адлер – Альпика-Сервис" в Красной Поляне в Сочи около 18.00. На место прибыли полицейские, а также сотрудники других экстренных служб. По предварительным данным, мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Range Rover под управлением жителя Санкт-Петербурга 1969 года рождения.
"В результате аварии на месте от полученных травм скончались водитель и три пассажира Volkswagen. В лечебное учреждение госпитализирован водитель Range Rover", - говорится в сообщении.
Временно для ликвидации последствий ДТП сотрудниками ДПС был организован объезд по старой дороге "Адлер — Красная Поляна". На месте аварии продолжают работу следственно-оперативная группа, экипажи ДПС, а также сотрудники МЧС, врачи скорая помощь и дорожные службы.
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
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МВД РФМЧС РФСочиКраснодарский крайПроисшествия
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