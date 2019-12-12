Минприроды: работа над Красной книгой продолжается

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Комиссия специалистов по редким видам животных договорилась о судьбе более чем 400 видов, но дебаты продолжаются в отношении еще 18, в том числе косаток, говорится в сообщении Комиссия специалистов по редким видам животных договорилась о судьбе более чем 400 видов, но дебаты продолжаются в отношении еще 18, в том числе косаток, говорится в сообщении Минприроды

"Секции экспертов по отдельным группам животных в комиссии проработали предложения по занесению в Красную книгу (всего более 400 видов), и по большинству видов достигли соглашения. Однако в отношении 18 видов согласованную позицию выработать не удалось. Они были отнесены к группе спорных видов, так как возникли сложности при выработке взвешенного, взаимоприемлемого решения", - приводит ведомство слова главного аналитика ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела" Владимира Орлова.

Как поясняет аналитик, спорные виды относятся к охотничьим и водным биологическим ресурсам. Специалисты в управлении охотничьими и рыболовными хозяйствами не сходятся в оценке состояния этих видов с учеными.

"Кроме того, следует учесть, что спорные виды, которые будут занесены в Красную книгу, исключат из хозяйственного использования, и, следовательно, такое решение может иметь существенные правовые и социально-экономические последствия", - поясняет Орлов.

Эксперт уточняет, что в Красную книгу после продолжительных обсуждений были внесены отдельные популяции европейского, сибирского и охотского подвидов дикого северного оленя, кодарского подвида снежного барана, восточно-саянской популяции сибирского горного козла (за исключением популяции, обитающей в Республике Тыва), восточно-сибирского и анадырского малых веретенников.

"Нерешенными остаются вопросы по ряду животных и птиц. Так, нет решения по косатке. В целом, вопрос внесения косатки в Красную книгу, мы (Росприроднадзор - ред.) считаем оправданным, учитываю ситуацию, которая складывалась в течение прошлого и этого года, ведь данный конфликт был остро воспринят как в РФ, так и за рубежом", - приводятся в сообщении Минприроды слова руководителя Росприроднадзора, председателя комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам Амирхана Амирханова.

"Относительно состояния популяции гималайского медведя (в Приморском крае, Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Амурской области) с учетом позиции субъектов РФ, которые против внесения этого вида в Красную книгу, комиссия не приняла однозначное решение", - отмечает Амирханов.

Чиновник напомнил, что на сайте regulation.gov.ru вывешен общий проект приказа об отнесении тех или иных видов в Красную книгу. Однако это не окончательный список животных, бюро профильной комиссии не направило такой перечень в Минприроды.

Как отметила научный сотрудник Центра кольцевания птиц России Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Софья Розенфельд, документ, который сейчас проходит общественные обсуждения, согласован с учеными. "Мы, конечно, хотели бы большего, но в данной ситуации тянуть дальше нельзя", - заявила Розенфельд. Она уточнила, что изменился подход в отношении разрешения на охоту.