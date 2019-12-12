Молодые семьи в Югре получат поддержку по жилпрограмме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 дек - РИА Новости. Около 2 тысяч молодых семей из Около 2 тысяч молодых семей из Ханты-Мансийского автономного округа , являющихся участниками жилищной программы, смогут получить субсидию из регионального бюджета в 2020 году, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова

Глава региона в четверг встретилась с участниками жилищных программ, реализуемых в автономном округе, из числа молодых семей. В частности, их интересовало, продолжат ли власти Югры поддерживать данную категорию граждан и в следующем году, учитывая, что в 2019-м на эти цели было направлено более 6 миллиардов рублей.

"На 2020 год у нас 1901 молодая семья в программе. Мы утвердили бюджет, в нем запланированы средства на выдачу субсидий, в том числе молодым семьям, в 100-процентном объеме... Теоретически, каждая из 1901 молодой семьи получит эту субсидию при соблюдении условий, требуемых для выплаты", - сказала Наталья Комарова.

Она также подчеркнула, что даже если участникам программы исполнится 36 лет, обязательство по выплате субсидии сохранится при наличии таких критериев, как нуждаемость и ухудшенные жилищные условия. На эти цели, по расчетам властей региона, будет направлено 1,4 миллиарда рублей. Согласно данным окружного правительства, по итогам 2019 года аналогичную поддержку должны получить 1710 семей, ранее исключенных из программы из-за достижения предельного возраста.

Другой темой встречи стала ситуация вокруг семей, которые получили компенсацию процентной ставки по ипотеке в рамках жилищных программ, однако по решению суда вынуждены вернуть их из-за сокрытия недвижимости в других регионах. Как заявила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова, анализ судебных исков показал, что в данных случаях законодательство в отношении семей не нарушено.

"Высший орган власти у нас суд... Суды дали оценку этих ваших действий. Позиция всех уровней судов неизменна. В данном случае я не вижу, как выйти из ситуации - есть судебное решение, которое необходимо исполнять", - пояснила она участникам мероприятия.