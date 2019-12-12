Харви Вайнштейну проведут операцию на спине

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Американскому продюсеру Американскому продюсеру Харви Вайнштейну до конца дня сделают операцию на спине, сообщил ресурс Inside Edition

Накануне продюсер пришел в суд в Нью-Йорке, опираясь на ходунки.

Некоторые СМИ высказали подозрения, что появление в таком виде — лишь игра на публику с целью вызвать сожаление, однако адвокат Донна Роттуно отвергла подобные сообщения.

"Он использовал ходунки, так как боль в спине усилилась. Он хотел оставить их в машине, чтобы это не выглядело, как будто он напрашивается на сожаление, потому что это не так", — заявила она.

По информации издания, после операции Вайнштейну потребуется неделя на восстановление.

В августе продюсер врезался на джипе в дерево. По его словам, он пытался уйти от столкновения с оленем, выбежавшим на дорогу. Машина перевернулась, он самостоятельно выбрался из нее.

На прошедшем заседании суда Вайнштейн достиг предварительного соглашения с обвинителями на сумму в 25 миллионов долларов. По условиям этой сделки от продюсера не требуется признавать вину или выплачивать из личных средств какую-либо сумму. Более 30 актрис и бывших сотрудников Weinstein Company, обвинявших Вайнштейна в преступлениях сексуального характера, получат выплаты.

Урегулирование требует утверждения суда и итогового подписания всеми сторонами. Предполагается, что сумму выплатят страховые компании, представляющие бывшую киностудию Вайнштейна.

Газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что компенсации станут частью урегулирования общей суммой в 47 миллионов долларов, куда также войдет выплата средств некоторым кредиторам бывшей киностудии Вайнштейна.

Начало процесса по делу Вайнштейна запланировано на 6 января.

В декабре 2018 года судья в Нью-Йорке отказался принять прошение защиты продюсера о закрытии процесса и снятии выдвинутых против него обвинений. Его обвиняют в изнасиловании женщины в отеле в 2013 году, а также в сексуальных домогательствах к другой женщине в его квартире в Нью-Йорке в 2006-м. Дело также рассматривается в суде в Калифорнии.

Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейна на волне обвинений уволили из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали расследование.