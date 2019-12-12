СМИ опубликовали список пострадавших на "Адмирале Кузнецове"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске увеличилось до 12 человек, идут поиски еще трех человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее Пятый канал опубликовал список из десяти пострадавших:
1Боровков С., 1985 года рождения;
2Чанаев И., 1988 года рождения;
3Беляев И., 1988 года рождения;
4Меженцев Н., 1999 года рождения;
5Заварзин В., 1989 года рождения;
6Брюшинин М., 1992 года рождения;
7Барковский Д., 1990 года рождения;
8Афанасьев Р., 1984 года рождения;
9Толмачев Р., 1992 года рождения;
10Марянин П., 1984 года рождения.
Как рассказали представители Северного флота, десять пострадавших являются военнослужащими, двое из них получили ожоги дыхательных путей, угрозы их жизни нет. Семеро госпитализированы в больницы.
Ранее в Объединенной судостроительной корпорации назвали причину возгорания на авианесущем крейсере. По словам главы компании Алексея Рахманова, пожар произошел после того, как во время сварки искра упала в трюмное помещение, где было разлито топливо.
Алексей Рахманов напомнил, что в корпорации разработан стандарт при сварочных работах, который, в частности, предусматривает присутствие пяти военных контролеров при проведении сварочных работ одним человеком.
"Каким образом мог возникнуть пожар на "Адмирале Кузнецове" при точном соблюдении этого стандарта, вызывает вопрос, ответить на который можно будет только после завершения тушения", — сказал Рахманов.
Вчера, 13:09Сказано в эфиреЭксперт оценил вероятный ущерб от пожара на "Адмирале Кузнецове"Рабочие, выполнявшие ремонт крейсера "Адмирал Кузнецов", на котором сейчас тушат пожар, эвакуированы, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации. Кандидат военных наук Владимир Карякин в эфире радио Sputnik прокомментировал инцидент на крейсере.