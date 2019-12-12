СМИ опубликовали список пострадавших на "Адмирале Кузнецове"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Число пострадавших при Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске увеличилось до 12 человек, идут поиски еще трех человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее Пятый канал опубликовал список из десяти пострадавших:

1 Боровков С., 1985 года рождения; Боровков С., 1985 года рождения; 2 Чанаев И., 1988 года рождения; Чанаев И., 1988 года рождения; 3 Беляев И., 1988 года рождения; Беляев И., 1988 года рождения; 4 Меженцев Н., 1999 года рождения; Меженцев Н., 1999 года рождения; 5 Заварзин В., 1989 года рождения; Заварзин В., 1989 года рождения; 6 Брюшинин М., 1992 года рождения; Брюшинин М., 1992 года рождения; 7 Барковский Д., 1990 года рождения; Барковский Д., 1990 года рождения; 8 Афанасьев Р., 1984 года рождения; Афанасьев Р., 1984 года рождения; 9 Толмачев Р., 1992 года рождения; Толмачев Р., 1992 года рождения; 10 Марянин П., 1984 года рождения. Марянин П., 1984 года рождения.

Как рассказали представители Северного флота , десять пострадавших являются военнослужащими, двое из них получили ожоги дыхательных путей, угрозы их жизни нет. Семеро госпитализированы в больницы.

Ранее в Объединенной судостроительной корпорации назвали причину возгорания на авианесущем крейсере. По словам главы компании Алексея Рахманова, пожар произошел после того, как во время сварки искра упала в трюмное помещение, где было разлито топливо.

Алексей Рахманов напомнил, что в корпорации разработан стандарт при сварочных работах, который, в частности, предусматривает присутствие пяти военных контролеров при проведении сварочных работ одним человеком.