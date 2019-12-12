Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес, прибывший в Аргентину для получения в стране статуса беженца, заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных.
"Месяц назад я прибыл в Мексику, братскую страну, которая спасла наши жизни, я был грустен и разбит. Теперь я прибыл в Аргентину, чтобы продолжить борьбу за наиболее угнетенных и объединение большой родины (Patria Grande, испаноговорящей Латинской и Центральной Америки - ред.), я полон сил и жизни. Я благодарю Мексику и Аргентину за всю помощь и солидарность", - написал Моралес в своем Twitter.
"Моя вечная благодарность президенту (Мексики Андресу Мануэлю Лопесу - ред.) Обрадору, народу и правительству Мексики за спасение моей жизни и укрытие. Я чувствовал себя как дома с мексиканскими братьями и сестрами этот месяц", - отметил Моралес.
Ранее глава аргентинского МИД Фелипе Сола сообщил, что МИД Аргентины дал убежище Моралесу и сопровождавшим его членам его администрации и в ближайшее время предоставит им статус беженцев. В Аргентине находятся дети Моралеса, покинувшие Боливию несколько недель назад.
Сола подчеркнул, что после получения статуса беженца Моралесу будет запрещено выступать с политическими заявлениями.
Ранее большой съезд боливийского "Движения к социализму" (MAS) выбрал экс-президента Эво Моралеса руководителем своей президентской кампании 2020 года.
Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул Боливию. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.