Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных

Ранее глава аргентинского МИД Фелипе Сола сообщил, что МИД Аргентины дал убежище Моралесу и сопровождавшим его членам его администрации и в ближайшее время предоставит им статус беженцев. В Аргентине находятся дети Моралеса, покинувшие Боливию несколько недель назад.