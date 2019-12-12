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Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
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РИА Новости

Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"

19:50 12.12.2019
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 12 дек - РИА Новости. Москва ожидает скорейшего закрепления в законодательстве Украины "формулы Штайнмайера", заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Контактная группа по Донбассу ранее в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева.
По словам Лукашевича, платформой политического урегулирования является законодательное закрепление особого статуса Донбасса на постоянной основе.
"Сегодня Верховная Рада продлила закон об особом статусе на один год – до 31 декабря 2020 года. Вместе с тем, согласно минским соглашениям, постоянный статус должен быть законодательно гарантирован Донбассу на постоянной основе. Это должно включать и соответствующие конституционные изменения. Ожидаем также скорейшего закрепления в украинском законодательстве "формулы Ф.В.Штайнмайера" о порядке введения особого статуса в действие", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. Законопроект был обжалован в Конституционном суде Украины, но решение суд пока не принял.
Журналисты смотрят трансляцию встречи глав государств-участников Нормандского формата в Елисейском дворце
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕАлександр ЛукашевичВерховная Рада УкраиныМинскРоссияВ мире
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