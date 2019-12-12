Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"

"Сегодня Верховная Рада продлила закон об особом статусе на один год – до 31 декабря 2020 года. Вместе с тем, согласно минским соглашениям, постоянный статус должен быть законодательно гарантирован Донбассу на постоянной основе. Это должно включать и соответствующие конституционные изменения. Ожидаем также скорейшего закрепления в украинском законодательстве "формулы Ф.В.Штайнмайера" о порядке введения особого статуса в действие", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.