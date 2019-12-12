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В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
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РИА Новости

В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО

19:47 12.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧлен ЦИК РФ Евгений Шевченко
Член ЦИК РФ Евгений Шевченко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Член ЦИК РФ Евгений Шевченко. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В связи с отставкой губернаторов Иркутской и Еврейской автономной областей Сергея Левченко и Александра Левинталя выборы глав этих регионов должны пройти в единый день голосования 13 сентября 2020 года, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.
Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал врио главы региона Игоря Кобзева, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию. Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона.
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Биография Сергея Левченко
"В соответствии со статьей 10 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ" выборы губернаторов Иркутской области и Еврейской автономной области пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года", - пояснил Шевченко.
Левченко занимал должность губернатора Иркутской области с октября 2015 года.
Левинталь в феврале 2015 года указом президента был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области. 13 сентября 2015 года был избран губернатором Еврейской автономной области, его поддержали 75,42% избирателей. 22 сентября 2015 года вступил в должность.
Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь
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ЦИК РФЕврейская автономная областьИркутская областьПолитика
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