В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО

"В соответствии со статьей 10 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ" выборы губернаторов Иркутской области и Еврейской автономной области пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года", - пояснил Шевченко.