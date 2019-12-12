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Теплоснабжение
2019-12-12T19:40+0300
https://ria.ru/20191212/1562329789.html
ГЭХ рассчитывает на рост выплаты дивидендов "дочками"
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РИА Новости

ГЭХ рассчитывает на рост выплаты дивидендов "дочками"

19:40 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ПАНЧЕВО (Сербия), 12 дек - РИА Новости. "Газпром энергохолдинг" рассчитывает на увеличение выплаты дивидендов дочерними компаниями до 50% от прибыли по МСФО, сообщил журналистам глава компании Денис Федоров.
"Да, конечно", - ответил Федоров на вопрос, есть ли планы в будущем по увеличению доли выплаты дивидендов до 50% от прибыли.

"Мне сказать сейчас, каким образом будет пересматриваться дивидендная политика в дочерних обществах "Газпром энергохолдинга", очень сложно. Ориентируемся мы несомненно, готовимся к тому, что мы будем платить 50% МСФО", - сказал Федоров.

ООО "Газпром энергохолдинг" (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") является владельцем контрольных пакетов "Мосэнерго", ТГК-1 и ОГК-2, МОЭК.
"Мосэнерго" выплачивала дивиденды по результатам 2018 года в размере 21,004 копейки на акцию. Суммарно на выплату дивидендов компания направляла 8,32 миллиарда рублей, что составляет 35% чистой прибыли по РСБУ за 2018 год. Акционеры ТГК-1 одобрили выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 0,064 копейки на акцию. Всего на выплату дивидендов было рекомендовано направить 2,485 миллиарда рублей, что составляет 35% чистой прибыли по РСБУ.
Глава Газпром энергохолдинга Денис Федоров
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ОГК-2 за 2018 год выплачивала дивиденды в размере 3,68 копейки на акцию. Всего на выплату дивидендов было направлено 3,902 миллиарда рублей, что составляет 35% чистой прибыли по РСБУ. Акционеры МОЭК не выплачивали дивиденды за 2018 год.
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ТеплоснабжениеДенис ФедоровГазпром энергохолдингЭкономика
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