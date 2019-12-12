Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье

"В Иркутскую область прибыла комиссия МЧС России во главе с заместителем министра Андреем Гуровичем. Распоряжением правительства РФ МЧС России поручено осуществить контроль за целевым эффективным использованием средств федерального бюджета, выделенных из резервного фонда правительства на оказание разовой помощи гражданам, пострадавшим в результате летнего паводка в Иркутской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав комиссии вошли представители профильных направлений МЧС России по финансово-экономической, контрольно-ревизионной и оперативной деятельности. Комиссия проведет проверку документов, представленных правительством Иркутской области, министерством социального развития, опеки и попечительства региона, минздравом Иркутской области и других ведомств, обосновывающих затраты на ликвидацию последствий паводка.

По итогам проверки будет подготовлен и предоставлен доклад в правительство Российской Федерации.