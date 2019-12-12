В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией

ЛОНДОН, 12 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов и удалился для принятия решения. Итоговое постановление суда будет принято позже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В ходе слушаний в Верховном суде, которые продолжались четыре дня, стороны представили свои аргументы.

"Суд удалился на обсуждение и обдумывание дела. Сроков вынесения решения судьи не называют", - сказал РИА Новости юрист, представляющий в суде интересы РФ.

Ранее на этой неделе министр финансов РФ Антон Силуанов заявил журналистам, что Россия ожидает решения суда по вопросу долга Украины ближе к середине 2020 года и рассчитывает на объективность.

Интересы РФ в высшей судебной инстанции представляла юридическая фирма The Law Debenture Trust Corporation, оспаривающая решение апелляционного суда, который в сентябре прошлого года отправил дело по долгу Украины на рассмотрение по полной процедуре. Согласно решению Апелляционного суда, аргумент Украины о том, что выпуск еврооблигаций был осуществлен под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.