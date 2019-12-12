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В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
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РИА Новости

В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией

19:33 12.12.2019
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CC BY-SA 2.0 / sjiong / Royal Courts of JusticeВерховный суд Великобритании
Верховный суд Великобритании
CC BY-SA 2.0 / sjiong / Royal Courts of Justice
ЛОНДОН, 12 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов и удалился для принятия решения. Итоговое постановление суда будет принято позже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В ходе слушаний в Верховном суде, которые продолжались четыре дня, стороны представили свои аргументы.
"Суд удалился на обсуждение и обдумывание дела. Сроков вынесения решения судьи не называют", - сказал РИА Новости юрист, представляющий в суде интересы РФ.
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Ранее на этой неделе министр финансов РФ Антон Силуанов заявил журналистам, что Россия ожидает решения суда по вопросу долга Украины ближе к середине 2020 года и рассчитывает на объективность.
Интересы РФ в высшей судебной инстанции представляла юридическая фирма The Law Debenture Trust Corporation, оспаривающая решение апелляционного суда, который в сентябре прошлого года отправил дело по долгу Украины на рассмотрение по полной процедуре. Согласно решению Апелляционного суда, аргумент Украины о том, что выпуск еврооблигаций был осуществлен под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.
Позицию Украины в суде представляла юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, которая настаивала на проведении публичного судебного разбирательства в полном объеме по условиям выпуска евробондов.
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