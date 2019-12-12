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В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
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РИА Новости

В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями

19:30 12.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
УФА, 12 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Оренбуржье, сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.
По данным ведомства, на 38-м километре трассы Оренбург - Орск столкнулись ВАЗ-2111 и Toyota.
"В автомобилях находилось пять человек. В результате ДТП все участники госпитализированы в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении полиции.
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МВД РФОренбургская областьПроисшествия
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