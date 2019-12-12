В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями

УФА, 12 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Оренбуржье, сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.
По данным ведомства, на 38-м километре трассы Оренбург - Орск столкнулись ВАЗ-2111 и Toyota.
"В автомобилях находилось пять человек. В результате ДТП все участники госпитализированы в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении полиции.