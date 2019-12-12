В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями

По данным ведомства, на 38-м километре трассы Оренбург - Орск столкнулись ВАЗ-2111 и Toyota.

"В автомобилях находилось пять человек. В результате ДТП все участники госпитализированы в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении полиции.