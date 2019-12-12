"Русгидро" запустит ТЭЦ в Советской Гавани во II половине 2020 года

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. "Русгидро" планирует ввести в эксплуатацию ТЭЦ в Советской Гавани в Хабаровском крае во второй половине 2020 года, заявил топ-менеджер компании в ходе телефонной конференции для инвесторов.

"Мы ожидаем, что Советская Гавань будет запущена во второй половине следующего года", - сказал он.

Представитель "Русгидро" также подтвердил, что Зарамагская ГЭС-1 должна быть введена в эксплуатацию до конца этого года. "Мы ожидаем, что продажи Зарамагской ГЭС будут составлять примерно 10 миллиардов рублей в год, с точки зрения дохода", - добавил он.

ТЭЦ в Советской Гавани — один из четырех проектов инвестпрограммы "Русгидро" по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке. На строительство станций энергокомпании в 2012 году было выделено из федерального бюджета 50 миллиардов рублей. Изначально ТЭЦ в Советской Гавани планировалось сдать в 2017 году.

"Русгидро" строит Зарамагскую ГЭС-1 мощностью 342 МВт в Северной Осетии. Станция должна была быть введена в строй до 1 января. В конце июня глава компании Николай Шульгинов говорил, что "Русгидро" планирует запустить Зарамагскую ГЭС-1 этой осенью.