Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе

ВЕНА, 12 дек - РИА Новости. Нарушения режима тишины в Донбассе фиксировались в день проведения саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) в Париже, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Он отметил, что 9 декабря в Париже лидеры Франции, Германии и России провели с президентом Украины Владимиром Зеленским полезные дискуссии, по их итогам был направлен ряд четких сигналов о необходимости дальнейшей деэскалации и политического урегулирования с целью установления прочного мира в Донбассе.
"Даже столь конструктивные намерения сопровождались весьма противоречивыми заявлениями украинского руководства – как до, так и после саммита – о несогласии с некоторыми положениями минского "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 года. Помимо этого, по данным СММ (Специальной мониторинговой миссии), нарушения режима прекращения огня фиксировались в день саммита и в Донецкой, и в Луганской областях", - сказал Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
Ссылаясь на отчеты СММ, дипломат отметил, что, несмотря на отсутствие активных боевых действий, "полная тишина" в Донбассе так и не установилась, и только за последнюю неделю число нарушений режима тишины составило несколько тысяч.
"Продолжаются обстрелы вблизи населенных пунктов. Акцентируем необходимость публикации приказов о прекращении огня и введения дисциплинарных мер ответственности за его нарушения, запрета на диверсионную деятельность и размещение вооружений и боевых позиций вблизи жилых кварталов", - добавил Лукашевич.
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