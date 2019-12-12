Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе

"Даже столь конструктивные намерения сопровождались весьма противоречивыми заявлениями украинского руководства – как до, так и после саммита – о несогласии с некоторыми положениями минского "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 года. Помимо этого, по данным СММ (Специальной мониторинговой миссии), нарушения режима прекращения огня фиксировались в день саммита и в Донецкой, и в Луганской областях", - сказал Лукашевич на постсовете ОБСЕ.