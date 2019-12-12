Стюардессы на летном поле в международном аэропорту Сочи

СОЧИ, 12 дек — РИА Новости. Международный аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения и, если понадобится, отдельные помещения для пользователей электронных сигарет, сообщает воздушная гавань курорта.

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.

"Международный аэропорт Сочи рассмотрит возможность создания курительных комнат в стерильной зоне. Решение по их количеству и размерам будет также принято после принятия закона. Взимание платы за их посещение не предполагается", — говорится в сообщении.