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Туризм
2019-12-12T19:31+0300
https://ria.ru/20191212/1562329175.html
Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
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РИА Новости

Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения

19:31 12.12.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСтюардессы на летном поле в международном аэропорту Сочи
Стюардессы на летном поле в международном аэропорту Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 12 дек — РИА Новости. Международный аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения и, если понадобится, отдельные помещения для пользователей электронных сигарет, сообщает воздушная гавань курорта.
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
"Международный аэропорт Сочи рассмотрит возможность создания курительных комнат в стерильной зоне. Решение по их количеству и размерам будет также принято после принятия закона. Взимание платы за их посещение не предполагается", — говорится в сообщении.
Уточняется, что отдельные курилки для людей, использующих электронные сигареты (IQOS, Glo и другие), могут быть организованы в случае, если компании обратятся к аэропорту с подобным запросом.
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