Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области

Путин ранее принял отставки главы Иркутской области Сергея Левченко и главы ЕАО Александра Левинталя. Врио глав регионов стали Игорь Кобзев и Ростислав Гольдштейн.

"Медведев встретился в четверг с назначенными сегодня врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым и врио главы Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном", - сказал Осипов.