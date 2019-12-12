Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился в четверг с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым и врио главы Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Путин ранее принял отставки главы Иркутской области Сергея Левченко и главы ЕАО Александра Левинталя. Врио глав регионов стали Игорь Кобзев и Ростислав Гольдштейн.
"Медведев встретился в четверг с назначенными сегодня врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым и врио главы Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном", - сказал Осипов.