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Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
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РИА Новости

Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области

19:07 12.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился в четверг с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым и врио главы Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Путин ранее принял отставки главы Иркутской области Сергея Левченко и главы ЕАО Александра Левинталя. Врио глав регионов стали Игорь Кобзев и Ростислав Гольдштейн.
"Медведев встретился в четверг с назначенными сегодня врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым и врио главы Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном", - сказал Осипов.
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