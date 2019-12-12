Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-12-12T23:22+0300
https://ria.ru/20191212/1562328021.html
Ученые впервые выяснили, что происходит в атмосфере Марса
https://cdn23.img.ria.ru/images/148248/54/1482485403_0:175:800:625_1036x0_80_0_0_40285bbf143d6a24a13929aca11110a8.jpg
РИА Новости

Ученые впервые выяснили, что происходит в атмосфере Марса

22:00 12.12.2019 (обновлено: 23:22 12.12.2019)
17330
© NASA / ESAСнимок Марса, сделанный космическим телескопом Хаббл
Снимок Марса, сделанный космическим телескопом Хаббл
© NASA / ESA
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Ученые получили первые данные о ветровых циркуляциях в атмосфере Марса. Результаты основаны на прямых измерениях, произведенных космическим аппаратом MAVEN. Описание исследования приведено в журнале Science.
Американский искусственный спутник для исследования атмосферы Марса MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) работает у Красной планеты с сентября 2014 года. Двигаясь по эллиптической орбите, он периодически заходит в верхние слои атмосферы, анализируя ее состав и физические параметры.
В 2016 году Мехди Бенна, ученый-планетолог из Центра космических полетов Годдарда НАСА предложил коллегам из проекта MAVEN провести уникальный эксперимент. Идея заключалась в том, чтобы дистанционно перепрограммировать сам космический аппарат и расположенный на его борту газовый и ионный масс-спектрометр NGIMS таким образом, чтобы он мог собирать данные об атмосферных циркуляциях.
Для того чтобы оценить сложность поставленной задачи, достаточно сказать, что даже в верхних слоях атмосферы Земли подобные измерения пока не проводились. Ученые шутят, что они "решили начать с Марса".
Для того чтобы измерить параметры атмосферной циркуляции, обычно неподвижные части аппарата должны были при входе в атмосферу начинать достаточно быстро раскачиваться взад и вперед по типу автомобильных стеклоочистителей.
Компания Lockheed Martin — производитель космического аппарата — подтвердила, что такие модификации возможны без повреждения спутника. Перепрограммирование прошло успешно, и в течение двух лет, с 2016 по 2018 год, MAVEN регулярно по два дня в месяц собирал данные о движении атмосферных масс Марса на высоте от 120 до 300 километров над его поверхностью.
Марсианский кратер Езеро. Овалом обозначено место предполагаемой высадки планетохода Марс-2020
14 ноября, 12:15РИА Наука
Ученые определили место на Марсе, где должны быть признаки жизни
"Это пример "умного" реинжиниринга находящегося в полете космического корабля, — приводятся в пресс-релизе слова Бенна. — В результате корабль и расположенный на нем прибор делали не совсем то, для чего были предназначены, зато мы получили возможность измерять параметры ветра".
В основном полученные результаты укладывались в существующие теоретические модели, но были и сюрпризы. Оказалось, что на фоне в целом стабильной и устойчивой циркуляции в верхних слоях атмосферы Марса, она обладает высокой кратковременной изменчивостью.
"То, что мы наблюдали, в целом совпадает с тем, что можно было бы предсказать из моделей, — говорит Бенна. — Физика работает. Но в каждой точке направление ветра непрерывно меняется".
Вторым сюрпризом было то, что на высоте сотни километров над поверхностью, воздушные массы все еще огибают рельеф, повторяя контуры гор, каньонов и бассейнов.
Как объясняет Бенна, "когда воздушная масса обтекает эти элементы, она создает волновые эффекты, которые поднимаются до верхних слоев атмосферы и могут быть обнаружены приборами. На Земле мы видим такие же волны, но не на таких больших высотах".
У ученых есть два объяснения, почему эти так называемые "ортогональные волны" на Марсе так долго остаются неизменными. С одной стороны, его атмосфера более разреженная, чем на Земле, поэтому волны в ней распространяются дальше. С другой — на Марсе, где высота гор достигает 20 километров, намного больше перепад высот.
Авторы надеются, что дальнейшие наблюдения и анализ результатов позволит им в конечном итоге создать климатическую модель Марса.
Кратер на Марсе снятый космическим аппаратом Trace Gas Orbiter
7 октября, 12:22РИА Наука
Российские ученые не нашли следы метана на Марсе
9957226
Обсудить 11
РИА НаукаКосмосКосмос - РИА НаукаНАСА
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский ответил на слова Путина про газ
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
Верховный суд Великобритании
Суд в Британии закончил слушания по долгу Украины перед Россией
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа"
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Логотип компании Skoda
Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid
Луна и самолет на закате
Новый российский корабль оказался слишком тяжелым для полета к Луне
Девушка выбирает правильное питание
Врачи рассказали, от какой еды образуются камни в почках
Олеся Трофимова
"Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет
Новый смартфон компании Apple
В России рекордно снизилась цена на последний iPhone
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Курительная комната в терминале аэропорта Внуково
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:18Лукашенко попросил студентов-медиков не "смоктать папироску"
13:12Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до трех тысяч "квадратов"
13:11Парламент ДНР принял Гражданский кодекс
13:10Архангельский губернатор: за восемь лет работы я стал другим человеком
13:08Меркель поздравила Джонсона с победой на выборах
13:08На юге Москвы обрушилась кровля горящего склада с тканями
13:08На юге Сирии трое детей погибли, подорвавшись на мине
13:07В МИД заявили, что в Париже Зеленскому не удалось поменять "Минск-2"
13:05Лукашенко рассказал, почему не спит по ночам
13:04В Париже нейтрализовали мужчину, угрожавшего полицейскому оружием
13:04Глава МИД Израиля поздравил Джонсона с "исторической победой"
13:02Ростехнадзор не выявил нарушений промбезопасности после ЧП на "Дружбе"
13:02В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше
12:59Полиция назвала предварительную версию взрыва в жилом доме в Германии
12:56Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
12:55Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
12:54В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
12:49Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков
12:47Названы лучшие игры года
Лента новостейМолния