Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал врио главы региона Кобзева, который ранее занимал должность заместителя главы МЧС РФ.

Глава МЧС отметил инициативность и грамотность Кобзева, подчеркнув, что под его руководством и при его личном участии была скорректирована модель риск-ориентированного подхода к объектам с массовым пребыванием людей. Он также отметил, что, как главный госинспектор, Кобзев большое внимание уделял вопросам безопасного отдыха детей.