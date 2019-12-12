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Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии
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РИА Новости

Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии

19:00 12.12.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев пожелал Игорю Кобзеву, назначенному в четверг на пост врио губернатора Иркутской области, сил и неиссякаемой энергии, сообщила пресс-служба МЧС.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал врио главы региона Кобзева, который ранее занимал должность заместителя главы МЧС РФ.
Глава МЧС отметил инициативность и грамотность Кобзева, подчеркнув, что под его руководством и при его личном участии была скорректирована модель риск-ориентированного подхода к объектам с массовым пребыванием людей. Он также отметил, что, как главный госинспектор, Кобзев большое внимание уделял вопросам безопасного отдыха детей.
"Надеюсь на своем новом посту, в своей новой работе Игорь Иванович будет руководствоваться принципами неравнодушного подхода к проблемам каждого отдельного гражданина Иркутской области. Желаю ему сил, неиссякаемой энергии и всего самого доброго на благо Российской Федерации", - приводятся в сообщении слова Зиничева.
Президент РФ Владимир Путин и Игорь Кобзев во время встречи
18:43
Биография Игоря Кобзева
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Евгений ЗиничевИгорь КобзевМЧС РФВладимир ПутинИркутская областьРоссияОбщество
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