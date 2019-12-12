Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев пожелал Игорю Кобзеву, назначенному в четверг на пост врио губернатора Иркутской области, сил и неиссякаемой энергии, сообщила пресс-служба МЧС.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал врио главы региона Кобзева, который ранее занимал должность заместителя главы МЧС РФ.
Глава МЧС отметил инициативность и грамотность Кобзева, подчеркнув, что под его руководством и при его личном участии была скорректирована модель риск-ориентированного подхода к объектам с массовым пребыванием людей. Он также отметил, что, как главный госинспектор, Кобзев большое внимание уделял вопросам безопасного отдыха детей.
"Надеюсь на своем новом посту, в своей новой работе Игорь Иванович будет руководствоваться принципами неравнодушного подхода к проблемам каждого отдельного гражданина Иркутской области. Желаю ему сил, неиссякаемой энергии и всего самого доброго на благо Российской Федерации", - приводятся в сообщении слова Зиничева.