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Бывший замминистра МЧС возглавил Иркутскую область
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РИА Новости

Бывший замминистра МЧС возглавил Иркутскую область

19:00 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининИгорь Кобзев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Игорь Кобзев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Игорь Кобзев будет руководствоваться принципами неравнодушного подхода к проблемам каждого отдельного гражданина региона, заявил журналистам глава МЧС Российской Федерации Евгений Зиничев.
Бывший заместитель министра МЧС РФ Игорь Кобзев сегодня был назначен временно исполняющим обязанности главы Иркутской области.
"За полтора года совместной работы он проявил себя как инициативный и грамотный сотрудник. Под его руководством и при его личном участии была скорректирована модель риск-ориентированного подхода к объектам с массовым пребыванием людей, определены категории риска объектов", – отметил министр.
Сергей Левченко
17:51
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Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев также поддержал назначение Кобзева на пост врио губернатора Иркутской области.
"Могу охарактеризовать его как эффективного и системного руководителя, надежного товарища. Особо показательной была ситуация в 2010 году, когда в Воронежской области стихийно бушевали лесные пожары. В тот сложный для региона период он особенно ярко проявил себя, действуя с полной отдачей сил и знаний", – сказал Алексей Гордеев.
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Евгений ЗиничевИгорь КобзевАлексей ГордеевПолитика
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