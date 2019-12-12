Бывший замминистра МЧС возглавил Иркутскую область

"За полтора года совместной работы он проявил себя как инициативный и грамотный сотрудник. Под его руководством и при его личном участии была скорректирована модель риск-ориентированного подхода к объектам с массовым пребыванием людей, определены категории риска объектов", – отметил министр.

"Могу охарактеризовать его как эффективного и системного руководителя, надежного товарища. Особо показательной была ситуация в 2010 году, когда в Воронежской области стихийно бушевали лесные пожары. В тот сложный для региона период он особенно ярко проявил себя, действуя с полной отдачей сил и знаний", – сказал Алексей Гордеев.