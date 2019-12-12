Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Выбрать себе профессию и выиграть настоящий якутский бриллиант можно на фестивале "Дни Дельнего Востока", который Выбрать себе профессию и выиграть настоящий якутский бриллиант можно на фестивале "Дни Дельнего Востока", который проходит в Москве с 12 по 14 декабря.

"Мы надеемся заинтересовать москвичей и всех граждан России возможностью получить работу, показать им достопримечательности территорий, рассказать о том, чем гордится Дальний Восток", — сказала на открытии фестиваля полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В первый день ажиотаж вызвали серебряный призер гонки на собачьих упряжках "Берингия" пес по кличке Один с подругой Беллой. На стенде Камчатки они собрали вокруг себя толпу.

Фестиваль покажется интересным всем – от школьников до опытных путешественников. Например, завтра, 13 декабря, там пройдет мастер-класс с интригующим названием "Как собраться в поход и не растеряться при виде амурского тигра?".

Для детей и взрослых состоится нескучный "урок" географии: "Дальний Восток: о чем не напишут в учебниках". Во второй половине дня эксперты расскажут о возможностях стажировки на Дальнем Востоке и особенностях местных городов.

Ну и самое главное — на стенде Республики Саха (Якутия) в зоне "Путешествие на Дальний Восток" пройдет розыгрыш бриллианта и других ценных призов.

В субботу на фестивале можно будет подробно узнать об уникальном острове Янкича – затопленной кальдере в самом центре курильской гряды.

Космонавт Павел Виноградов расскажет гостям форума, что чувствует человек, покидая Землю, какие ощущения испытывает в невесомости, а также о секретах космического туризма.

Телеведущий Валдис Пельш поделится опытом путешествий по Камчатке. Несколько лекций и бесед посвятят кино и фестивалям на Дальнем Востоке.

Все три дня гостям праздника будут предлагать интересные блюда. Из Хабаровская – спринг-рол с щукой, из Приморского края — кальмары на гриле с пряным соусом, из Сахалинской области – крабов и гребешков, из Камчатского края – лосося в разных видах и морепродукты. Представит свою кухню и Корея — огненное мясо Пулькоги с рисом и огурцом кимчи, а также Кук-су и Чапче.