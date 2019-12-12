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Туризм
2019-12-12T19:06+0300
https://ria.ru/20191212/1562327889.html
Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
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РИА Новости

Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"

19:06 12.12.2019
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© РИА Новости / Александр ПирагисУчастница гонки-пролога "Берингия"
Участница гонки-пролога Берингия
© РИА Новости / Александр Пирагис
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Выбрать себе профессию и выиграть настоящий якутский бриллиант можно на фестивале "Дни Дельнего Востока", который проходит в Москве с 12 по 14 декабря.
"Мы надеемся заинтересовать москвичей и всех граждан России возможностью получить работу, показать им достопримечательности территорий, рассказать о том, чем гордится Дальний Восток", — сказала на открытии фестиваля полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В первый день ажиотаж вызвали серебряный призер гонки на собачьих упряжках "Берингия" пес по кличке Один с подругой Беллой. На стенде Камчатки они собрали вокруг себя толпу.
Фестиваль покажется интересным всем – от школьников до опытных путешественников. Например, завтра, 13 декабря, там пройдет мастер-класс с интригующим названием "Как собраться в поход и не растеряться при виде амурского тигра?".
Для детей и взрослых состоится нескучный "урок" географии: "Дальний Восток: о чем не напишут в учебниках". Во второй половине дня эксперты расскажут о возможностях стажировки на Дальнем Востоке и особенностях местных городов.
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Ну и самое главное — на стенде Республики Саха (Якутия) в зоне "Путешествие на Дальний Восток" пройдет розыгрыш бриллианта и других ценных призов.
В субботу на фестивале можно будет подробно узнать об уникальном острове Янкича – затопленной кальдере в самом центре курильской гряды.
Космонавт Павел Виноградов расскажет гостям форума, что чувствует человек, покидая Землю, какие ощущения испытывает в невесомости, а также о секретах космического туризма.
Телеведущий Валдис Пельш поделится опытом путешествий по Камчатке. Несколько лекций и бесед посвятят кино и фестивалям на Дальнем Востоке.
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Все три дня гостям праздника будут предлагать интересные блюда. Из Хабаровская – спринг-рол с щукой, из Приморского края — кальмары на гриле с пряным соусом, из Сахалинской области – крабов и гребешков, из Камчатского края – лосося в разных видах и морепродукты. Представит свою кухню и Корея — огненное мясо Пулькоги с рисом и огурцом кимчи, а также Кук-су и Чапче.
На празднике выступят популярные дальневосточные артисты. В программе — молодежный эстрадно-джазовый оркестр "Без Баяна" из Камчатского края и группа "Баян и ребята" из Магаданской области. А также выступления Бурятского Национального театра песни и танца "Байкал", бойз-бенда Snow Voice из Якутии, рок-группы "Губернатор", музыкального коллектива "Намгар" из Забайкалья и финалиста шоу "Песни" на ТНТ Джей Мара.
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