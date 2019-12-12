В Германии вступили в силу поправки к Газовой директиве ЕС

БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Закон, имплементирующий в немецкое законодательство поправки к Газовой директиве Закон, имплементирующий в немецкое законодательство поправки к Газовой директиве ЕС , вступил в силу в Германии , сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономики и энергетики страны.

"Закон был вчера обнародован в Вестнике федерального законодательства и, таким образом, сегодня вступил в силу", - заявила собеседница агентства.

Законопроект был принят бундестагом 7 ноября. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе бундесрата, палата одобрила его на пленарном заседании 29 ноября. Далее закон был передан на подписание президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, контрассигнован канцлером Ангелой Меркель и министром финансов Олафом Шольцем. Во вторник закон был обнародован в Вестнике федерального законодательства.

Согласно законопроекту, нормы третьего энергопакета будут распространены на "Северный поток — 2" в его завершающей части - отрезке в 12 морских миль у берегов Германии. Перед его принятием в Киеве выражали обеспокоенность, что правительство ФРГ планирует вывести газопровод из-под действия директивы.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.