В Германии вступили в силу поправки к Газовой директиве ЕС

"Закон был вчера обнародован в Вестнике федерального законодательства и, таким образом, сегодня вступил в силу", - заявила собеседница агентства.
Законопроект был принят бундестагом 7 ноября. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе бундесрата, палата одобрила его на пленарном заседании 29 ноября. Далее закон был передан на подписание президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, контрассигнован канцлером Ангелой Меркель и министром финансов Олафом Шольцем. Во вторник закон был обнародован в Вестнике федерального законодательства.
Согласно законопроекту, нормы третьего энергопакета будут распространены на "Северный поток — 2" в его завершающей части - отрезке в 12 морских миль у берегов Германии. Перед его принятием в Киеве выражали обеспокоенность, что правительство ФРГ планирует вывести газопровод из-под действия директивы.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
30 сентября, 11:18"Северный поток — 2"