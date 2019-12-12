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В Германии вступили в силу поправки к Газовой директиве ЕС
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РИА Новости

В Германии вступили в силу поправки к Газовой директиве ЕС

18:59 12.12.2019 (обновлено: 19:00 12.12.2019)
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© Фото : © Nord Stream 2 / Aксель ШмидтСтроительство газопровода Nord Stream-2 в немецком Любмине
Строительство газопровода Nord Stream-2 в немецком Любмине
© Фото : © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Строительство газопровода Nord Stream-2 в немецком Любмине. Архивное фото
БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Закон, имплементирующий в немецкое законодательство поправки к Газовой директиве ЕС, вступил в силу в Германии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономики и энергетики страны.
"Закон был вчера обнародован в Вестнике федерального законодательства и, таким образом, сегодня вступил в силу", - заявила собеседница агентства.
Законопроект был принят бундестагом 7 ноября. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе бундесрата, палата одобрила его на пленарном заседании 29 ноября. Далее закон был передан на подписание президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, контрассигнован канцлером Ангелой Меркель и министром финансов Олафом Шольцем. Во вторник закон был обнародован в Вестнике федерального законодательства.
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Согласно законопроекту, нормы третьего энергопакета будут распространены на "Северный поток — 2" в его завершающей части - отрезке в 12 морских миль у берегов Германии. Перед его принятием в Киеве выражали обеспокоенность, что правительство ФРГ планирует вывести газопровод из-под действия директивы.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
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30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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Олаф ШольцСеверный поток — 2Франк-Вальтер ШтайнмайерЕвросоюзАнгела МеркельГерманияЭкономика
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