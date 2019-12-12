Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T19:18+0300
https://ria.ru/20191212/1562327719.html
Левинталь назвал причину своей отставки с поста губернатора ЕАО
https://cdn22.img.ria.ru/images/154881/38/1548813819_0:86:2572:1533_1036x0_80_0_0_0fc31ce8e427993e405a61e7f6a17006.jpg
РИА Новости

Левинталь назвал причину своей отставки с поста губернатора ЕАО

18:56 12.12.2019 (обновлено: 19:18 12.12.2019)
517
© РИА Новости / Александр КряжевАлександр Левинталь
Александр Левинталь
© РИА Новости / Александр Кряжев
Александр Левинталь. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 12 дек - РИА Новости. Ушедший с поста губернатора Еврейской автономной области Александр Левинталь сообщил РИА Новости, что его отставка связана с переходом на другую работу.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию. Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона.
"Будет смена работы, поэтому я отставку подал. Пока не скажу, куда. Поскольку приближается срок выборов, поэтому нужно дать возможность человеку вписаться, показать себя. А я не собирался идти на повторные выборы", - сказал Левинталь.
Он также сообщил, что не исключен его переезд в другой регион.
Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь
18:46
Биография Александра Левинталя
Левинталь руководил областью более 4,5 года.
В феврале 2015 года указом президента РФ Александр Левинталь назначен временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области. 13 сентября 2015 года был избран губернатором Еврейской автономной области, его поддержали 75,42% избирателей. 22 сентября 2015 года вступил в должность.
Александр Левинталь – заслуженный экономист Российской Федерации (1998). Имеет классный чин действительного государственного советника 2 класса (2010). Награжден орденом Дружбы (2008).
Президент РФ Владимир Путин и Ростислав Гольдштейн во время встречи
19:07
Биография Ростислава Гольдштейна
020005
Обсудить 2
Ростислав ГольдштейнВладимир ПутинРоссияАлександр ЛевинтальЕврейская автономная областьПолитика
Рекомендуем
Александр Левинталь и Сергей Левченко
Губернаторы Иркутской и Еврейской автономной областей ушли в отставку
Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь
Биография Александра Левинталя
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета
Президент РФ Владимир Путин и Ростислав Гольдштейн во время встречи
Биография Ростислава Гольдштейна
Манифестация против пенсионной реформы в Париже
В Париже проходит манифестация против пенсионной реформы
Сергей Левченко
Путин принял отставку губернатора Иркутской области
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Газораспределительная станция в Львовской области
На Украине рассказали об угрозах для Киева от прекращения транзита
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД подтвердили, что убитый в Берлине находился в розыске
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко
КПРФ хочет выдвинуть Левченко на выборы губернатора Иркутской области
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Госкомиссия Киргизии обвинила Атамбаева в подготовке захвата власти
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский дал первое полноценное интервью российскому телеканалу
Михаил Виноградов
Депздрав рассказал об операции, сделанной журналисту "Вечерней Москвы"
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская раскритиковала Киев за ноту протеста Сербии
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили наказывать за склонение молодежи к наркотикам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:46В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
19:07Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
19:06Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
19:00Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии
18:59В Германии вступили в силу поправки к Газовой директиве ЕС
18:56Левинталь назвал причину своей отставки с поста губернатора ЕАО
18:53В Госдуме назвали отставку Левченко закономерной
18:52Во Франции осудили напавшего на военных в Ницце в 2015 году
18:50Украинская полиция рассказала о причастных к убийству Шеремета
Лента новостейМолния