Левинталь назвал причину своей отставки с поста губернатора ЕАО

ХАБАРОВСК, 12 дек - РИА Новости. Ушедший с поста губернатора Ушедший с поста губернатора Еврейской автономной области Александр Левинталь сообщил РИА Новости, что его отставка связана с переходом на другую работу.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию. Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона.

"Будет смена работы, поэтому я отставку подал. Пока не скажу, куда. Поскольку приближается срок выборов, поэтому нужно дать возможность человеку вписаться, показать себя. А я не собирался идти на повторные выборы", - сказал Левинталь.

Он также сообщил, что не исключен его переезд в другой регион.

Левинталь руководил областью более 4,5 года.

В феврале 2015 года указом президента РФ Александр Левинталь назначен временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области. 13 сентября 2015 года был избран губернатором Еврейской автономной области, его поддержали 75,42% избирателей. 22 сентября 2015 года вступил в должность.