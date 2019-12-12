В Госдуме назвали отставку Левченко закономерной

Президент РФ Владимир Путин принял в четверг отставку Левченко и назначал врио главы Иркутской области Игоря Кобзева, который ранее занимал должность заместителя главы МЧС.

"Считаю, что это закономерный итог его работы за четыре года. Много проблем с ликвидацией последствий летнего паводка и самых масштабных в истории региона природных пожаров. Провалена работа по строительству нового аэропорта. Есть проблемы с возведением радиологического корпуса онкоцентра. Плюс коррупционные скандалы, в частности с лесом, когда был арестован министр лесного комплекса. Целый ворох проблем, который был наработан за четыре года, я думаю, и стал причиной для отставки", - сказал Якубовский.

По его словам, Левченко уходом по собственному желанию лишь "предупредил свою отставку в связи с утратой доверия". Он считает, что назначение врио губернатора заместителя главы МЧС связано, главным образом, не с экономическими проблемами региона, а с необходимостью более эффективно решать вопросы, вызванные чрезвычайными ситуациями.

Левченко - член КПРФ, был избран губернатором в 2015 году, выиграв во втором туре с перевесом в 15% голосов у действующего тогда главы региона, кандидата от "Единой России" Сергея Ерощенко.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводка . Стихия затронула девять муниципальных образований. Было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. От наводнения пострадали 45 тысяч человек. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четыре. Наибольший ущерб был нанесен городам Нижнеудинск и Тулун.