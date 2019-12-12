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В Госдуме назвали отставку Левченко закономерной
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РИА Новости

В Госдуме назвали отставку Левченко закономерной

18:53 12.12.2019 (обновлено: 19:21 12.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Архивное фото
ИРКУТСК, 12 дек – РИА Новости. Отставка Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области – закономерный итог его работы, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Бурятии, Забайкалья и Приангарья Александр Якубовский ("Единая Россия").
Президент РФ Владимир Путин принял в четверг отставку Левченко и назначал врио главы Иркутской области Игоря Кобзева, который ранее занимал должность заместителя главы МЧС.
"Считаю, что это закономерный итог его работы за четыре года. Много проблем с ликвидацией последствий летнего паводка и самых масштабных в истории региона природных пожаров. Провалена работа по строительству нового аэропорта. Есть проблемы с возведением радиологического корпуса онкоцентра. Плюс коррупционные скандалы, в частности с лесом, когда был арестован министр лесного комплекса. Целый ворох проблем, который был наработан за четыре года, я думаю, и стал причиной для отставки", - сказал Якубовский.
По его словам, Левченко уходом по собственному желанию лишь "предупредил свою отставку в связи с утратой доверия". Он считает, что назначение врио губернатора заместителя главы МЧС связано, главным образом, не с экономическими проблемами региона, а с необходимостью более эффективно решать вопросы, вызванные чрезвычайными ситуациями.
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Левченко - член КПРФ, был избран губернатором в 2015 году, выиграв во втором туре с перевесом в 15% голосов у действующего тогда главы региона, кандидата от "Единой России" Сергея Ерощенко.
Летом в Иркутской области прошли две волны паводка. Стихия затронула девять муниципальных образований. Было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. От наводнения пострадали 45 тысяч человек. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четыре. Наибольший ущерб был нанесен городам Нижнеудинск и Тулун.
На приобретение жилья и капремонт жилых домов из федерального бюджета было направлено 14 миллиардов рублей. В результате работы оценочных комиссий 6850 жилых домов были признаны непригодными для жилья. В настоящее время семьям выдано на покупку жилья 4,5 тысячи сертификатов, 11 тысяч человек уже въехали в новые дома и квартиры, приобретенные на средства государства.
Сергей Левченко
17:52
Биография Сергея Левченко
1210017
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Паводок в Иркутской областиИгорь КобзевСергей ЛевченкоГосдума РФВладимир ПутинИркутская областьРоссияПолитика
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