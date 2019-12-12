Глава МИД Филиппин может посетить Россию весной 2020 года

"В следующем году наш министр иностранных дел совершит визит", - заявил он на мероприятии по случаю пятилетия "поворота на Восток", организованном Русско-Азиатским союзом промышленников и предпринимателей (РАСПП).

"Я надеюсь, президент Путин совершит визит в следующем году или позже, потому что до этого никогда не было визитов на уровне глав государств или правительств со стороны СССР или России на Филиппины", - заявил он.