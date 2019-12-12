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Глава МИД Филиппин может посетить Россию весной 2020 года
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РИА Новости

Глава МИД Филиппин может посетить Россию весной 2020 года

18:50 12.12.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины в Российской Федерации Карлос Соррета
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины в Российской Федерации Карлос Соррета
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины в Российской Федерации Карлос Соррета. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Визит главы филиппинского МИД в Россию возможен весной 2020 года, заявил РИА Новости посол Филиппин в РФ Карлос Соррета.
"В следующем году наш министр иностранных дел совершит визит", - заявил он на мероприятии по случаю пятилетия "поворота на Восток", организованном Русско-Азиатским союзом промышленников и предпринимателей (РАСПП).
"Это может произойти весной", - добавил дипломат.
Посол добавил, что на Филиппинах ждут визита президента России Владимира Путина.
"Я надеюсь, президент Путин совершит визит в следующем году или позже, потому что до этого никогда не было визитов на уровне глав государств или правительств со стороны СССР или России на Филиппины", - заявил он.
Филиппины посетила делегация представителей российских СМИ
2 декабря, 18:12
Филиппины посетила делегация представителей российских СМИ
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Карлос СорретаМИД ФилиппинВладимир ПутинРоссияВ мире
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