Аваков заявил о нескольких подозреваемых в деле об убийстве Шеремета

КИЕВ, 12 дек - РИА Новости. Правоохранители на Украине объявили подозрение ряду лиц в убийстве журналиста Павла Шеремета, заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков в ходе брифинга в четверг.
"Сегодня главное следственное управление Нацполиции задержало подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета и по санкции Генпрокуратуры объявило им подозрение в убийстве известного журналиста. В данным момент относительно фигурантов продолжаются активные следственные действия", - сказал Аваков на брифинге, трансляцию вели украинские телеканалы.