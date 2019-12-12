Аваков заявил о нескольких подозреваемых в деле об убийстве Шеремета

"Сегодня главное следственное управление Нацполиции задержало подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета и по санкции Генпрокуратуры объявило им подозрение в убийстве известного журналиста. В данным момент относительно фигурантов продолжаются активные следственные действия", - сказал Аваков на брифинге, трансляцию вели украинские телеканалы.