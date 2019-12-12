Минтруд изменит правила работы психоневрологических интернатов

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минтруд предлагает закрепить в правилах работы психоневрологических интернатов норм для защиты прав и свобод проживающих в них людей, следует из проекта приказа, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов.

Проектом предлагается изменить правила работы организаций соцосблуживания и их структурных подразделений. Правила дополнят нормами, определяющими задачи и функции психоневрологических интернатов, в том числе по уходу за людьми, страдающими психическими расстройствами.

"Положением предлагается закрепить нормы, не допускающие ограничения прав, свобод и законных интересов граждан, в том числе несовершеннолетних, имеющих психические расстройства, физического и психологического насилия над ними, жестокого обращения, грубого и неуважительного отношения к ним, использования лекарственных средств в немедицинских целях, применения мер физического стеснения и изоляции", - говорится в пояснительной записке к документу.

Наряду с этим в правилах предлагается определить приоритет соцобслуживания в полустационарной форме и в форме предоставления услуг на дому. Также рекомендуется переименовать эти организации, убрав из названия слова "психоневрологический интернат".

Кроме того, предлагается определить для этих организаций задачи по поддержке активного образа жизни для россиян с психическими расстройствами, их занятости и социализации, а также содействии в профобучении, трудоустройстве и удовлетворении потребностей.

В рекомендуемый штат таких учреждений предлагается включить социальных педагогов, инструкторов по адаптивной и лечебной физкультуре, педагогов-психологов, инструкторов по труду и трудовой терапии и ряд других специалистов.