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Минтруд изменит правила работы психоневрологических интернатов
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РИА Новости

Минтруд изменит правила работы психоневрологических интернатов

18:29 12.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минтруд предлагает закрепить в правилах работы психоневрологических интернатов норм для защиты прав и свобод проживающих в них людей, следует из проекта приказа, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов.
Проектом предлагается изменить правила работы организаций соцосблуживания и их структурных подразделений. Правила дополнят нормами, определяющими задачи и функции психоневрологических интернатов, в том числе по уходу за людьми, страдающими психическими расстройствами.
"Положением предлагается закрепить нормы, не допускающие ограничения прав, свобод и законных интересов граждан, в том числе несовершеннолетних, имеющих психические расстройства, физического и психологического насилия над ними, жестокого обращения, грубого и неуважительного отношения к ним, использования лекарственных средств в немедицинских целях, применения мер физического стеснения и изоляции", - говорится в пояснительной записке к документу.
Наряду с этим в правилах предлагается определить приоритет соцобслуживания в полустационарной форме и в форме предоставления услуг на дому. Также рекомендуется переименовать эти организации, убрав из названия слова "психоневрологический интернат".
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Кроме того, предлагается определить для этих организаций задачи по поддержке активного образа жизни для россиян с психическими расстройствами, их занятости и социализации, а также содействии в профобучении, трудоустройстве и удовлетворении потребностей.
В рекомендуемый штат таких учреждений предлагается включить социальных педагогов, инструкторов по адаптивной и лечебной физкультуре, педагогов-психологов, инструкторов по труду и трудовой терапии и ряд других специалистов.
Приказ может вступить в силу с 1 января 2021 года.
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Министерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
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