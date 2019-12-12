Трамп заявил, что США и Китай близки к заключению торговой сделки

ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. США и Китай очень близки к заключению торговой сделки, сообщил в четверг в своем Twitter-аккаунте президент США Дональд Трамп.
"Подбираемся очень близко к большому соглашению с Китаем. Они этого хотят, мы тоже!" - написал Трамп.
Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 декабря 2019 г.
Как сообщает со ссылкой на источники Dow Jones, во второй половине дня в четверг Трамп проведет консультации со своими советниками по теме торгового соглашения с Китаем.
Ранее США анонсировали введение очередных импортных пошлин на китайские товары 15 декабря.
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