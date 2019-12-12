Трамп заявил, что США и Китай близки к заключению торговой сделки

"Подбираемся очень близко к большому соглашению с Китаем. Они этого хотят, мы тоже!" - написал Трамп.

Как сообщает со ссылкой на источники Dow Jones, во второй половине дня в четверг Трамп проведет консультации со своими советниками по теме торгового соглашения с Китаем.