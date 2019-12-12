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Губернаторы Иркутской и Еврейской автономной областей ушли в отставку
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РИА Новости

Губернаторы Иркутской и Еврейской автономной областей ушли в отставку

18:15 12.12.2019 (обновлено: 19:00 12.12.2019)
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© РИА НовостиАлександр Левинталь и Сергей Левченко
Александр Левинталь и Сергей Левченко
© РИА Новости
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указы об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко и главы Еврейской автономной области Александра Левинталя. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он добавил, что Левченко и Левинталь подали в отставку по собственному желанию.
Временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области глава государства назначил Игоря Кобзева, а Еврейской автономной области — Ростислава Гольдштейна. Он уже провел рабочие встречи с обоими врио.
Сергея Левченко избрали губернатором Иркутской области в 2015 году. Он баллотировался от КПРФ и победил во втором туре, обойдя тогдашнего главу региона, кандидата от "Единой России" Сергея Ерощенко на 15 процентов голосов. Полномочия Левченко истекают в следующем году.
В последнее время Владимир Путин не раз критиковал работу администрации Иркутской области во главе с Левченко из-за плохой работы по устранению последствий паводка в Приангарье, от которого серьезнее всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.
Левинталь занял пост главы Еврейской автономной области после победы на выборах в сентябре 2015 года. Тогда он получил более 75% голосов избирателей. Его полномочия также истекают в будущем году.
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко
18:20
КПРФ хочет выдвинуть Левченко на выборы губернатора Иркутской области
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Обсудить 7
Сергей ЛевченкоИркутская областьАлександр ЛевинтальВладимир ПутинЕврейская автономная областьРоссияПолитика
Популярные комментарии
почему этот анахронизм как ЕАО до сих пор существует? там евреев меньше 1%. и население меньше 200 тыс человек. присоединить к Амурской области и дело с концом.
12 декабря, 18:32
Yerik Beissen
1900000
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