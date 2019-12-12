Губернаторы Иркутской и Еврейской автономной областей ушли в отставку

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указы об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко и главы Еврейской автономной области Александра Левинталя. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президентподписал указы об отставке губернатора Иркутской областии главы Еврейской автономной области Александра Левинталя. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что Левченко и Левинталь подали в отставку по собственному желанию.

Сергея Левченко избрали губернатором Иркутской области в 2015 году. Он баллотировался от КПРФ и победил во втором туре, обойдя тогдашнего главу региона, кандидата от "Единой России" Сергея Ерощенко на 15 процентов голосов. Полномочия Левченко истекают в следующем году.

В последнее время Владимир Путин не раз критиковал работу администрации Иркутской области во главе с Левченко из-за плохой работы по устранению последствий паводка в Приангарье, от которого серьезнее всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.