Путин поздравил ОКБ Сухого с 80-летием

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравление коллективу и ветеранам Опытно-конструкторского бюро Сухого с 80-летием предприятия, отметив, что бюро по праву считается одним из лидеров отечественной военной и гражданской авиапромышленности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что история бюро неразрывно связана с выдающимися достижениями и трудовыми победами нескольких поколений талантливых учёных, конструкторов, инженеров, лётчиков, военных специалистов, рабочих. По его словам, в юбилейные дни также отдается "дань глубокого признания Павлу Осиповичу Сухому и его сподвижникам, стоявшим у истоков создания в нашей стране реактивной и сверхзвуковой авиации".
"Поздравляю вас с 80-летием Опытно-конструкторского бюро Сухого... Сегодня предприятие по праву считается одним из лидеров отечественной военной и гражданской авиапромышленности. Нынешний коллектив дорожит традициями своих предшественников, вносит весомый вклад в развитие отрасли, укрепление обороноспособности страны, пополняет семейство "Су" новыми летательными аппаратами различного назначения", - говорится в телеграмме.
Президент выразил уверенность, что предприятие и впредь будет добросовестно трудиться, достойно решать поставленные задачи на благо России и её граждан.
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