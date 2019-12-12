Путин поздравил ОКБ Сухого с 80-летием

Путин отметил, что история бюро неразрывно связана с выдающимися достижениями и трудовыми победами нескольких поколений талантливых учёных, конструкторов, инженеров, лётчиков, военных специалистов, рабочих. По его словам, в юбилейные дни также отдается "дань глубокого признания Павлу Осиповичу Сухому и его сподвижникам, стоявшим у истоков создания в нашей стране реактивной и сверхзвуковой авиации".